Барнаульцы примут участие в акции «Новогодняя открытка солдату»

Они будут делать открытки своими руками

7 декабря 2022, 13:45

Депутаты фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе проводят предновогоднюю акцию — «Новогодняя открытка солдату». Принять в ней участие могут все желающие.

Для этого до 10 декабря 2022 года включительно нужно своими руками сделать новогоднюю открытку со словами поздравления солдатам и передать в общественную приёмную партии «Единая Россия», которые работают во всех районах города:

  1. Железнодорожный район — проспект Строителей, 24;

  2. Индустриальный район — улица Георгиева, 12;

  3. Октябрьский район — улица Союза Республик, 34;

  4. Ленинский район — улица Юрина, 194а;

  5. Центральный район — проспект Социалистический, 63;

  6. Пос. Южный, ул. Чайковского, 19.

Общественные приёмные открыты ежедневно с 10:00 до 17:00:

По словам координатора акции в Барнауле, депутата фракции «Единая Россия» Кристины Юстус, к 13 декабря активисты местного отделения ЕР соберут все поздравления и вместе с гуманитарным грузом отправят землякам, находящимся в зоне специальной военной операции.

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