Барнаульцы примут участие в акции «Новогодняя открытка солдату»
Они будут делать открытки своими руками
Депутаты фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе проводят предновогоднюю акцию — «Новогодняя открытка солдату». Принять в ней участие могут все желающие.
Для этого до 10 декабря 2022 года включительно нужно своими руками сделать новогоднюю открытку со словами поздравления солдатам и передать в общественную приёмную партии «Единая Россия», которые работают во всех районах города:
Железнодорожный район — проспект Строителей, 24;
Индустриальный район — улица Георгиева, 12;
Октябрьский район — улица Союза Республик, 34;
Ленинский район — улица Юрина, 194а;
Центральный район — проспект Социалистический, 63;
Пос. Южный, ул. Чайковского, 19.
Общественные приёмные открыты ежедневно с 10:00 до 17:00:
По словам координатора акции в Барнауле, депутата фракции «Единая Россия» Кристины Юстус, к 13 декабря активисты местного отделения ЕР соберут все поздравления и вместе с гуманитарным грузом отправят землякам, находящимся в зоне специальной военной операции.