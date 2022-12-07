Барнаульцы примут участие в акции «Новогодняя открытка солдату»

Депутаты фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе проводят предновогоднюю акцию — «Новогодняя открытка солдату». Принять в ней участие могут все желающие.

Для этого до 10 декабря 2022 года включительно нужно своими руками сделать новогоднюю открытку со словами поздравления солдатам и передать в общественную приёмную партии «Единая Россия», которые работают во всех районах города:

Железнодорожный район — проспект Строителей, 24; Индустриальный район — улица Георгиева, 12; Октябрьский район — улица Союза Республик, 34; Ленинский район — улица Юрина, 194а; Центральный район — проспект Социалистический, 63; Пос. Южный, ул. Чайковского, 19.

Общественные приёмные открыты ежедневно с 10:00 до 17:00:

По словам координатора акции в Барнауле, депутата фракции «Единая Россия» Кристины Юстус, к 13 декабря активисты местного отделения ЕР соберут все поздравления и вместе с гуманитарным грузом отправят землякам, находящимся в зоне специальной военной операции.