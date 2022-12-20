Бикси в карамели и песочно-розовый каскад: какие причёски будут популярны в 2023 году?

Если женщина меняет прическу, значит, скоро она изменит жизнь, говорила неподражаемая Коко Шанель. Эту примету любой мастер подтвердит сотнями примеров из личной практики. «Любая жизненная ситуация у женщины решается через волосы. С большинством моих клиенток мы прошли всё — свадьбы и разводы, депрессии и эйфории от успехов. Никто не знает, как это работает, но смена образа в моменты взлёта или падения меняет и жизненные обстоятельства в желанном направлении», — уверена барнаульский парикмахер-стилист Мария Кобзева. Мастер рассказала, какие тренды в создании причёски помогут расставить новые акценты вашего образа, а, возможно, и изменить судьбу в наступающем году.

Растить или обрезать?

Расти коса до пят, женихи торопят — это не про тренды. Сейчас на пике популярности короткая и средняя длина, придающая волосам волнующий объём и подчёркивающая их текстуру.

Самый писк — стрижка бикси. Это коллаборация двух популярных стрижек: боба и пикси — отсюда и название. От первого бикси взяла длину, от второго — форму.

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У бикси универсальный крой и альтернативные варианты длины — от ультракороткой на уровне мочки уха до плеч. Это делает её вариации подходящими для женщин всех возрастов.

«Бикси очень носибельная, практичная стрижка, её невероятно легко укладывать. Однако она больше подходит для густых волос», — предупреждает Мария Кобзева.

Обладательницам более тонких волос стилист советует примерить многослойное каре или каскад.

«Чем короче длина стрижки, тем более эффектный объём и аккуратную многослойность можно создать на таком типе волос. Если ваша длина, к примеру, до лопаток, не жалейте, обязательно уберите её минимум до уровня плеч. Поверьте, результат с рельефным плотным срезом вас приятно удивит», — рекомендует стилист.

Фото: pixabay.com

Температура цвета

Визуально добавить объёма может и правильно подобранное и выполненное окрашивание.

В тренде по-прежнему различные техники рассветления. Аэртач (окрашивание каждого слоя волос по отдельности), балояж (осветление и тонирование отдельных тонких прядей), шатуш («растяжка» цвета от корней к кончикам) — эти техники не имеют ничего общего с примитивным мелированием. В руках профессионального мастера они могут сделать женщину любого возраста более свежей и молодой, а с практической точки зрения ещё и помочь сэкономить — такое окрашивание носится до полугода.

Что касается оттенков, то на смену холодному пепельному блонду в 2023 году приходят более тёплые тона.

«Но ни в коем случае не жёлтый! Жёлтая блондинка — это результат неправильного окрашивания или небрежности в уходе за волосами. Какова бы ни была причина — желтизна на волосах всегда смотрится неопрятно», — предупреждает Мария Кобзева.

Самые трендовые оттенки тёплого блонда в новом сезоне — карамельный, шоколадный, песочный и розовато-золотистый.

Фото: pixabay.com

Блонд — универсальное решение, которое подходит практически всем женщинам, но исключения всё же есть.

«По меньшей мере странно смотрятся в блонде восточные и кавказские женщины. Им стоит присмотреться к другим видам окрашивания», — советует эксперт.

В тёмной палитре на пике популярности «горький шоколад». На здоровых волосах он придаёт образу утончённый аристократизм и элегантность, а коричневые переливы внутри локонов выглядят очень живо. «Горький шоколад» подходит и к тёплому, и к холодному цветотипу кожи, разница будет только в оттенках.

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Шторку закрой!

По-прежнему очень актуальна чёлка. Казалось бы, маленькая деталь, но как существенно меняет весь образ.

«Некоторые женщины убеждены, что чёлка им категорически не идёт. Это не так: просто им пока не удалось подобрать для себя идеальный вариант. Правильные форма и длина чёлки могут сделать овал лица более гармоничным, черты выразительнее, а её обладательницу — на несколько лет моложе», — говорит Мария Кобзева.

На пике популярности — удлинённые, косые и рваные чёлки.

Идеальный вариант для круглолицых красоток с широким лбом — чёлка-шторка. Она зрительно прибавляет причёске объём, помогает скрыть морщинки на лбу и визуально смягчить форму лица. К тому же чёлка-шторка не требует частой коррекции.

Кудряво живёте

Кудри и локоны — ещё один «вечный» тренд. Однако прибегать к химическим завивкам, чтобы создать кучерявый вид, эксперт не советует.

«Лёгкая химия — это миф. Любая долговременная завивка с помощью специальных растворов меняет естественную структуру волосяного стержня, по факту — повреждает его. Обладательницам прямых волос всегда можно подобрать удачную стрижку, с которой они не будут думать о химии», — уверена Мария Кобзева.

И уж тем более эксперт не рекомендует этот метод обладательницам волос, вьющихся от природы, — их химия просто убьёт. В этом случае лучше воспользоваться так называемым «кудрявым» методом. Его разработал знаменитый стилист Лорен Месси ещё 20 лет назад, но именно сейчас он набирает популярность.

Фото: pixabay.com

Дело в том, что кудрявые волосы имеют особенную структуру, поэтому и уход за ними должен быть особенный: использование средств без сульфатов, силикона и спирта, расчёсывание только мокрых волос, отказ от махровых полотенец и термоприборов для укладки и нечастое мытьё головы.

«На первый взгляд всё это может показаться очень хлопотным. Уверяю: уж точно не хлопотнее ежедневной борьбы с вечно пушащимися и секущимися волосами, в которой всегда побеждает решение — стричь. Мои кудрявые клиентки, перешедшие на этот метод, в восторге от того, как в итоге раскрылись и ожили их природные завитки», — уверяет Мария Кобзева.

Главная особенность моды в причёсках в наступающем году — это отсутствие моды, говорит стилист. Есть только некие тренды, сочетание которых, соединение различных стилей и форм, помогает создать неповторимый образ.

А ещё: очень важно найти своего мастера, того, с кем ты будешь на одной волне. Ведь образ на картинке, которую вы принесли в качестве примера, может казаться вам исключительным и неподражаемым, однако к вашему лицу совершенно не подходить.

«В создании гармоничного образа важно учитывать целый комплекс нюансов — от формы лица и структуры волос до места работы клиентки, её статуса, — напоминает Мария Кобзева. — Если все составляющие этого пазла правильно подобраны и сочтены друг с другом, тогда в отражении зеркала вы увидите самую обаятельную и привлекательную, волнующую, уверенную в себе женщину».