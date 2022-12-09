Солёным и жирным не закусывать. Главный нарколог Алтайского края рассказал, как не напиться в Новый год

Меньше месяца осталось до главного праздничного марафона в году. Откроют его новогодние корпоративы. Затем будет новогодняя ночь и череда январских выходных, когда встречи за столом происходят практически ежедневно. А это значит, что лайфхаки, как пить, но остаться трезвым, вновь в топе запросов. Главный врач Алтайского краевого наркологического диспансера Андрей Иванов с удовольствием делится секретами.

«Красное или белое?»

Алкоголь вреден для организма в любых количествах и сортах, убеждён главный нарколог Алтайского края:

«Многие признают вред, только если был факт отравления. Но ведь организм страдает от чрезмерного приёма спиртных напитков не только с этой стороны. По статистике, в новогодние праздники на 30% повышается число вызовов врачей по поводу обострений хронических заболеваний. Люди „грешат“ на еду, переутомление и тому подобное, на самом деле здоровье расшатывает, прежде всего, алкоголь».

Понимая, что самой лучшей дозы алкоголя — нулевой — в Новый год всё равно будут придерживаться только «язвенники и трезвенники», Андрей Иванов рекомендует удерживать себя хотя бы в предельно допустимых нормах.

По версии Всемирной организации здравоохранения, для мужчин это не более 40 г чистого спирта в день, или 90-150 мл крепких напитков (40 градусов), до 150 мл сухого вина или 0,5-1 л пива (до 5 градусов).

Женщинам ВОЗ рекомендует употреблять не боле 30 г чистого спирта, или 90-100 мл крепких напитков, до 200 мл сухого вина или до 0,5 л пива (до 5 градусов).

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Почему в рекомендациях ВОЗ фигурирует только сухое вино? Всё просто — алкоголь и сахар находятся в конкурентных отношениях друг с другом, поэтому сладкий алкоголь организм перерабатывает хуже.

Отчасти по этой же причине не стоит запивать алкоголь сладкими, особенно газированными, напитками. К тому же газировки и соки повышают и без того высокую калорийность спиртного и создают огромную нагрузку на печень и поджелудочную железу. А углекислый газ ещё и ускоряет всасывание этанола.

«Лучше всего запивать алкоголь чистой негазированной водой. Алкоголь выводит жидкость из организма, а вода спасёт вас от обезвоживания и интоксикации и помогает не переесть, — объяснил Андрей Иванов.

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«А я никогда не закусываю»

И очень зря. Грамотная закуска — одно из ключевых правил успешного праздника.

«Выпивка с минимумом закуски — один из любимых „аттракционов“ молодёжи. Но на голодный желудок опьянение наступает гораздо быстрее. Нового года можно и не дождаться, встретив его лицом в салате. Поэтому запоминаем правило: сначала поешь. Идеально, если между циклом поел-выпил будет промежуток хотя бы в один час», — объясняет Андрей Иванов.

Любителей закусить солёным огурчиком врач предупреждает, что острые закуски в сочетании с алкоголем могут вызвать ожог слизистой пищевода и желудка. А ещё такие продукты замедляют расщепление спирта, и токсины дольше находятся в организме.

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Жирная пища тоже не желательна: она оттягивает симптомы опьянения, создаёт ложное ощущение трезвости, из-за чего легко выпить лишнего.

Лучшая закуска, по мнению врача, овощные салаты, фрукты, сыр, рыба, нежирное мясо.

Важно: если вы приняли какие-то лекарства, то алкоголь можно употреблять только спустя не менее двух-трёх часов. И относительно безопасная доза алкоголя в этом случае составляет не более 100 мл.

«А водку-то ключница делала?»

Спиртное покупайте только в специализированных магазинах или крупных супермаркетах, не поддаваясь соблазну акций и скидок, советует эксперт. В противном случае попытка сэкономить может обернуться куда большими тратами на восстановление здоровья.

Оптимальный напиток для праздника — белое вино. В нём содержится меньшее количество диоксида серы, вызывающего головную боль. Брют предпочтительнее привычного полусладкого шампанского. А любителям крепких напитков лучше остановить выбор на качественной водке, изготовленной из спирта высокой очистки.

Также эксперт порекомендовал отказаться от алкогольных коктейлей и пить в течение вечера какой-то один напиток, маленькими дозами. Это позволит сохранить здоровье.

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«Танцуют все!»

Песни, зажигательные танцы, хороводы, подвижные конкурсы необходимы, чтобы не перебрать со спиртным. Во-первых, чем больше вы будете заняты за пределами стола, тем меньше возможностей у вас будет выпить лишнего. А во-вторых, движение позволяет быстрее расщеплять и выводить алкоголь из организма.

Свежий морозный воздух также помогает отрезветь, напоминает врач. Если позволяет погода, хотя бы один раз нужно выйти на улицу — погулять.

А ещё в течение новогодней ночи чаще проветривайте комнату, где организовано застолье, и не курите в ней.

А если всё же перебрал?

«К сожалению, быстрых и безопасных способов отрезвить человека в домашних условиях не существует, — отмечает Андрей Иванов. — Самый лучший вариант в такой ситуации — больше не наливать, прогулять беднягу на свежем воздухе, если он ещё способен на это, или отправить его проспаться.

«Лечить» похмелье баней или сауной — нельзя ни в коем случае: это очень высокая нагрузка на сердечно-сосудистую систему, что может привести к тяжёлым последствиям. По этой же причине не стоит похмеляться спиртным. На время человек может почувствовать себя лучше, но как только этиловый спирт начнёт расщепляться, похмелье вернётся и даже усилится.

«После праздника дайте своему организму отдохнуть, он очень в этом будет нуждаться. Проведите день спокойно. Если позволяет погода, выберитесь на свежий воздух, или же посмотрите любимые новогодние фильмы в кругу семьи», — советует врач.

Материал носит информационно-справочный характер и не является пропагандой алкоголя