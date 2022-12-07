Бубенцы, бубенцы радостно галдят. Как Барнаул преображается к Новому году

Фото: amic.ru

Праздничное настроение продолжает окутывать Барнаул. Главный его символ — пушистая ёлочка — то там, то здесь начинает переливаться огнями. Мы прогулялись по точкам притяжения горожан и посмотрели, как украсили площадки. Помимо новогодней ёлочки и всего причитающегося, некоторые ТЦ установили ещё и фотозоны. Если вам хочется праздничных, но не морозных снимков, то далеко можно не ходить.

Фото: amic.ru

Напомним, в этом году власти города отказались от крупных новогодних мероприятий. На площади Сахарова зимнего городка не будет, как и главной ёлки. Но в каждом районе организуют свою площадку и свой праздник.