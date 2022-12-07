Чего хотят женщины в Барнауле на Новый год? Названы лучшие подарки

Для жителей Барнаула самый желанный подарок на Новый год — деньги, на втором месте — отпуск и недвижимость, сообщает SuperJob.

«Женщины чаще мечтают об отпуске, недвижимости и новых нарядах. Мужчины — о деньгах, новых девайсах и автомобилях», — выяснили социологи.

В качестве новогоднего подарка барнаульцы чаще всего желают получить деньги — 17%. Отпуск и недвижимость — по 16% голосов. Новым девайсом хотели бы обзавестись 7% опрошенных. Об автомобиле мечтают 8%. О новом наряде или аксессуарах — 2%.

По 1% желают получить на Новый год драгоценности и домашнее животное. Столько же мечтает о ремонте.

Среди прочих желанных подарков — парфюм, спортивная экипировка, лодки, мебель, мотоциклы, музыкальные инструменты, сертификаты на обучение и сладости.

Опрос проводили с 26 ноября по 4 декабря 2022 года.