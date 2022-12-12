Источник здоровья и долголетия. Что подарить близким на Новый год, чтобы было вкусно, полезно и от природы

На Новый год все собираются в кругу близких людей и желают им, в первую очередь, крепкого здоровья. И, конечно, хочется позаботиться о родных не только словом, но и полезным подарком. В этом может помочь компания «Сибирский продукт», которая предлагает натуральную продукцию на основе кедрового ореха из самого сердца Сибири.

Польза кедра в каждом подарке

В ассортименте компании, помимо самих орешков, — пищевые масла (пихтовое, кедровое и другие), сушёные ягоды и грибы, травяные чаи, кедровый жмых и живица и даже уникальные спальные принадлежности из околоплодной ореховой плёнки. Самые популярные товары «Сибирский продукт» объединил в подарочные наборы. Они уже упакованы в нарядные новогодние боксы, которые сразу можно положить под ёлку.

Например, набор «Вкусно и полезно» отлично подойдёт для знакомства с продукцией компании и включает в себя:

— масло-спрей кедрового ореха салатное «Алтайское»;

— напиток чайный прессованный «Курильский чай»;

— масло облепиховое «Сибирское».

Стоимость — 932,15 руб.

Фото: «Сибирский продукт»

В набор «Долголетие» вошли товары, содержащие большое количество антиоксидантов, благотворно влияющие на суставы и сердечно-сосудистую систему:

— масло-спрей кедрового ореха салатное «Алтайское»;

— напиток чайный прессованный «Иван-Чай»;

— масло нерафинированное пищевое льняное «Сибирское».

Стоимость — 807,52 руб.

Фото: «Сибирский продукт»

Также компания предлагает набор «Крепкий иммунитет». В его состав вошли продукты, помогающие активировать защитные силы организма:

— напиток чайный прессованный «Иван-Чай»;

— масло кедрового ореха нерафинированное пищевое «Сибирское»;

— масло из ядра кедрового ореха с живицей кедровой 1% нерафинированное пищевое «Алтайское»;

— пихтовое масло эфирное.

Стоимость — 1 182,44 руб.

Фото: «Сибирский продукт»

Есть и другие варианты подарков: «Молодость и красота», «Сердце Алтая», «Традиция вкусов». Все их можно посмотреть на сайте «Сибирского продукта».

От семейного дела до крупного производства

«Сибирский продукт» начинался с небольшого семейного бизнеса, созданного 22 года назад. А уже в ближайшие месяцы компания запустит производственный комплекс на 3000 кв. м, который сможет перерабатывать большие объёмы продукции.

«Мы планируем расширить линейку выпускаемой продукции и выйти на новые рынки сбыта. В связи с этим также будет увеличен штат сотрудников более чем в три раза. Пользуясь случаем, хотим пригласить в нашу команду как специалистов с опытом, так и без, выпускников учебных заведений, людей с трудовым стажем. Мы всегда готовы к развитию, обучению и переобучению наших будущих сотрудников, так как понимаем, что найти „готового“ специалиста в нашей отрасли почти нереально», — рассказала руководитель компании «Сибирский продукт» Людмила Подколзина.

Более подробную информацию о вакансиях вы можете узнать по телефону 8 800-600-57-16 или на популярных российских компаниях интернет-рекрутмента, таких как HH.ru и «Зарплата ру.»

ТМ «Сибирский продукт» (ООО «Дар Алтая»)

Адрес: Барнаул, ул. Малахова, 149Б, 2 этаж, офис 208

Тел.: 8-800-600-57-16

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