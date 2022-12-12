Ёлочка уже стоит. Как идёт строительство снежного городка на улице Мало-Тобольской в Барнауле

Фото: amic.ru

Новогодний городок на пешеходной улице Мало-Тобольской продолжает преображаться. Так, тут уже установили ёлку и горки, которые начали оформлять льдом. Скульпторы вырезали на площадке несколько ледяных барельефов по сюжетам старых новогодних открыток. Скоро должны будут появиться световые фигуры: 10 елей, новогодние ёлочные шары, световой потолок, Снежная королева, лебеди, Деды Морозы, яркие цветы. Две входные секции в новогодний городок оформят световой композицией в виде звёзд.

Напомним, что власти Барнаула решили в этом году не обустраивать снежный городок на площади Сахарова и не ставить там большую ёлку. Причина — сложная дорожная ситуация в Барнауле, которая обострилась после закрытия на ремонт путепроводов на Новом рынке. Вместо этого снежные городки появятся в каждом районе города.