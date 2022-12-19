«Газпром межрегионгаз Новосибирск» списывает пени и дарит подарки к Новому году

«Газпром межрегионгаз Новосибирск» проводит предновогоднюю акцию среди добросовестных абонентов. Все, кто до 25 декабря 2022 года оплатит текущее потребление газа и долги, автоматически станут участниками. Среди них разыграют более 200 сертификатов номиналом 2000 рублей в сетевой супермаркет.

«Поставщик газа большое значение уделяет эффективному, основанному на доверии и понимании взаимодействию с потребителями. Граждане с высоким уровнем платёжной дисциплины — опора для газовиков. Ежегодно „Газпром межрегионгаз Новосибирск“ поощряет тех, кто добросовестно исполняет свои обязательства по оплате газа», — сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, компания запускает акцию «Дай списать!» для абонентов с просроченной задолженностью. Чтобы стать участником, необходимо до 31 декабря 2022 года передать показания счётчика, оплатить текущий счёт за газ, а также погасить долг за предыдущие периоды. Всем абонентам, выполнившим условия, спишут пени в полном объёме.

Итоги акций подведут в январе 2023 года. Лицевые счета победителей разместят на сайте и в сообществе «Газпром межрегионгаз Новосибирск» во «ВКонтакте». Акция проводится в период с 1 декабря 2022-го по 31 декабря 2023 года включительно.

Оплатить газ можно любым привычным способом. Это можно сделать быстро и без комиссии на сайте компании в «Личном кабинете» или мобильном приложении «Мой газ». При этом при оплате картой «Мир» потребители могут также вернуть 1% от суммы платежа кешбэком.

А ещё абоненты, подключившиеся к сервису «Личный кабинет», автоматически становятся участниками акции «Удобней онлайн!». В январе пройдёт ежемесячный розыгрыш ценных подарков среди новых пользователей.

«Новогодние акции „Газпром межрегионгаз Новосибирск“, уже ставшие традиционными, дают возможность населению Алтайского края завершить год без долгов за газ. Мы готовы аннулировать начисленные пени тысячам абонентов, а подарочные сертификаты станут нашей благодарностью за соблюдение платёжной дисциплины», — отметили в «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам его проведения, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте и в сообществе «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»