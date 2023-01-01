Как будут работать катки в новогодние праздники в Барнауле и получится ли покататься 1 января?

Коньки — одна из самых любимых зимних забав барнаульцев. А уж в новогодние каникулы тем более обязательно нужно покататься на катках. Однако не все из них начнут работать с 1 января. Куда можно пойти резать коньками лед в первый день нового, 2023-го года, читайте на amic.ru.

А есть такие катки в Барнауле, которые будут работать уже 1 января?

Есть. Более того, если вы большой любитель коньков, покататься на них можно будет даже в новогоднюю ночь. Доступ на открытый каток возле ТРЦ Galaxy будет открыт вечером 31 декабря и до двух часов ночи 1 января. Праздничная иллюминация и веселая музыка тоже будет. Так что вполне можно даже и встретить Новый год на катке. Только берите свой спортинвентарь, потому что прокат будет работать только до 23.00.

А 1 января и крытый и открытый каток ТРЦ Galaxy начнут работать с 12.00.

Каток в парке развлечений и отдыха «Арлекино» (Георгия Исакова, 149А) ждет барнаульцев в первый день 2023 года с 10 утра. Здесь можно будет покататься, как на своих коньках, так и взять их на прокат.

С 12.00 начнется массовое катание в ледовом дворце «Карандин-Арена"Динамо» (Жасминная улица, 3) и в стрелково-охотничьем комплексе «Олимпийский» (Власихинская улица, 69Ф).

С 13.00 всех желающих ждут на катке возле спорткомплекса «Обь» (Папанинцев, 96А). Корреспондента amic.ru заверили, что у них в прокате нет больших очередей и есть место, где разогнаться.

Будет 1 января работать каток и в «Планете Q» (пос. Борзовая Заимка, Байкальская улица, 47). Но если вы хотите не просто покататься, но и попасть на настоящий праздник, сюда всех желающих приглашают со 2 по 8 января. В эти дни с 13.00 до 17.30 здесь обещают проводить веселую программу для детей с конкурсами, дискотекой, серебряным шоу. Будет возможность покататься на пони и мега-квадрациклах, погладить хаски, а еще получить подарок от самого Деда Мороза (не забудьте прихватить с собой подарок, чтобы дедушка вручил его вашему ребенку). Вход бесплатный.

Когда откроются катки в других парках?

Каток в парке культуры и отдыха Центрального района (Социалистический проспект, 11) начнет работать со 2 января с 10.00. Не раньше 2 января откроется и «Локомотив» (Кутузова, 12А).

«Клевченя» в парке «Изумрудном» (бульвар 9 Января, 29А) ждет любителей активного отдыха только с 3 января. Время открытия в организации пока назвать затруднились. Расписание чуть позже пообещали разместить на информационном стенде возле входа и в группе в соцсетях.

А где еще в Барнауле этой зимой есть катки?

Всего этой зимой в Барнауле открылось 24 катка. Чтобы вы точно знали, где можно покататься, amic.ru составил карту катков (и лыжных баз), которые будут открыты для посещения горожанами. Здесь вы найдёте и адреса спортивных объектов, и номера телефонов. Ищите те, что ближе к вашему дому. Хороших и веселых каникул!

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