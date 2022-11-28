Как нужно соблюдать Рождественский пост и что в эти дни нельзя делать

Рождественский пост — один из самых строгих постов, которые соблюдают православные, начинается 28 ноября. Сколько он продлится, как его нужно соблюдать и что в эти дни нельзя делать, читайте в нашей рубрике «Вопрос-ответ».

Читайте также: Рождественский пост: какова его история и традиции и когда он начинается?

Когда начнётся Рождественский пост и какова его история?



Рождественский пост ежегодно начинается 28 ноября. Он называется также Филипповым, потому что идёт следом за днём памяти апостола Филиппа.



История Рождественского поста начинается ещё во времена зарождения христианства. Уже с четвёртого века упоминания о Рождественском посте встречаются в летописях. В пятом веке о древности Рождественского поста писал Лев Великий. Сегодня по значимости Рождественский пост схож с Великим постом перед Пасхой. При этом Великий пост открывает год, а Рождественский его завершает. Да и длятся они почти одинаковое время.

Сколько длится Рождественский пост?



Первоначально Рождественский пост длился у одних христиан семь дней, у других — несколько больше. И только в 1166 году во время собора при константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле всем христианам было рекомендовано соблюдать пост перед Рождеством Христовым 40 дней. Так что и в этом году Рождественский пост будет длиться до 6 января.

Как питаться в Рождественский пост?



Во время поста следует воздержаться от употребления мяса, сыра, молока, яиц. Кроме того, в понедельник, среду и пятницу Рождественского поста запрещаются рыба, вино и елей и дозволяется принимать пищу без масла (сухоядение) только после вечерни. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье разрешено принимать пищу с растительным маслом. Рыба во время Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники.

А когда самые строгие дни Рождественского поста?



С 28 ноября по 1 января включительно можно нестрого придерживаться установленных правил, а вот с 1 по 6 января следует поститься строго и правильно. Самым строгим днём Рождественского поста является 6 января. В этот день воздерживаются от еды до первой звезды.