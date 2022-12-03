Блестяще. Как выглядит новогодний городок возле ТЦ «Галактика» в Барнауле перед открытием

Зимний городок на парковке у ТЦ «Галактика» уже готов встречать гостей. Здесь зажгли иллюминацию, залили каток и поставили горки. Для любителей селфи на площадке установили несколько фотозон. Открытие городка пройдёт сегодня, третьего декабря, в 17:00. Гостей ждут различные выступления, бесплатный чай и салют.

А мы побывали там накануне и принесли вам атмосферный и волшебный фоторепортаж.