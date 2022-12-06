Мэрия рассказала и показала, как идет строительство главного новогоднего городка Барнаула

Фото: barnaul.org

Обустройство зимнего городка на улице Мало-Тобольской продолжается в Барнауле. Сейчас рабочие занимаются укладкой тумб для будущих ледовых барельефов, — сообщает пресс-служба мэрии города.



Скоро скульпторы превратят привезённый сюда лёд в изящные фигуры по мотивам советских новогодних открыток.

Кроме того, на площадке изо льда сделают Деда Мороза и Снегурочку, а центр площадки украсят праздничной елью. Здесь же оборудуют две горки для самых маленьких посетителей городка. А саму пешеходную улицу украсят световыми ёлочными шарами, елями, фигурами, над площадкой развесят гирлянды.



Завершить обустройство новогоднего городка на пешеходной улице планируют до 23 декабря.

Напомним, что власти Барнаула решили в этом году не обустраивать снежный городок на площади Сахарова и не ставить там большую ёлку. Причина — сложная дорожная ситуация в Барнауле, которая обострилась после закрытия на ремонт путепроводов на Новом рынке в мае 2022 года. Вместо этого снежные городки появятся в каждом районе города. Главный из них будет на ул. Мало-Тобольской.