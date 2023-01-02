Очень странный год. Лучшие фотографии из жизни Барнаула в 2022-м

Самые главные события 2022-го года в фотографиях amic.ru

02 января 2023, 12:12, Екатерина Смолихина

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мы все думали, что коронавирусные 2020-й и 2021-й — это самые странные годы, которые довелось пережить нашему поколению. Но 2022-й принёс нам другие потрясения. И это касалось не только политических событий, которые всколыхнули весь мир. В Барнауле случались свои катаклизмы, радости и просто жизнь. Редакция amic.ru предлагает вспомнить 2022-й через призму снимков нашего фотокорреспондента Екатерины Смолихиной.