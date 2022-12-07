Новый год к нам мчится: что нужно успеть в декабре

Последний месяц года всегда связан с суетой и огромным количеством дел. Нужно успеть украсить дом, купить подарки близким, закончить дела по работе перед долгими выходными, продумать меню, закупить продукты и многое другое. И лучше не откладывать всё это на последний момент, когда начнутся пробки и очереди. И вот список предновогодних дел, которые можно начинать уже сегодня.

Купить подарки

Составьте список людей, которых хотите поздравить, напишите рядом возможные варианты презентов и постепенно приобретайте их. Сэкономить время и деньги можно, заказав новогодние подарки оптом. Но сделать это лучше заранее.

Если вы отвечаете за поздравление коллектива или за покупку сладких сюрпризов для детей из класса или детского сада, лучше сразу заказывайте сладкие новогодние подарки оптом недорого. При выборе доверяйте проверенным производителям, таким как «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Рот Фронт», Воронежская кондитерская фабрика, ТАКФ, Пензенская кондитерская фабрика. Новогодние наборы и другая продукция этих брендов узнаваема и любима не одним поколением россиян.

Убраться и избавиться от всего лишнего

Лучше заняться этим заранее, чтобы было время отсортировать всё ненужное, что можно выбросить, продать или просто подарить. Выгребайте всё, что сломалось, хранилось «на всякий случай» или то, чем вы не пользуетесь, — зачем тащить с собой старое в новый год?

Продумать меню

Если салаты оливье и селёдка под шубой надоели и вам, и вашим родным, заранее изучите кулинарные сайты. Так вы сможете удивить гостей в праздник.

Закупить продукты

К реализации этого пункта нужно приступать только после предыдущего. Обязательно составьте список покупок — к Новому году полки магазинов ломятся от умилительных праздничных товаров, и шанс прихватить лишнего очень высок.

Украсить дом

Скорее всего, чем ближе будет праздник, тем меньше у вас будет времени на развешивание гирлянд и «дождика», да и самые красивые ели могут уже раскупить.

Если у вас есть дети, не забудьте привлечь их к подготовке к Новому году, ведь именно так формируются тёплые семейные традиции.

Выбрать наряд и аксессуары

То же самое — чем ближе к празднику, тем больше вероятность не найти нужный размер понравившегося платья или костюма.

Придумать развлечения

Неважно, собираетесь ли вы принимать гостей или сами отправитесь к друзьям или родственникам — если просто смотреть телевизор и есть салаты, всем быстро станет скучно.

Подготовить поздравления для тех, кто далеко

Открытки в мессенджерах и по электронной почте получать приятно, но несколько искренних и тёплых слов от себя сделают их намного ценнее.

Сделать доброе дело

Новый год — время чудес, и стать настоящим волшебником может каждый. Например, покупая подарки для собственных детей, можно заказать ещё несколько наборов для ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Благотворительные акции и флешмобы в декабре проводят повсеместно. Закажите новогодние подарки оптом — например, от компании «Алёнка»: это залог того, что все дети останутся довольными. Вы можете заказать конфеты в тубах, текстильных игрушках, картонных коробках и другие варианты.

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