«А к нам приходит не настоящий Дед Мороз». Письма зимнему волшебнику от читателей amic.ru
Собрали новую порцию писем Деду Морозу от читателей amic.ru
Сегодня, 19 декабря, на сайте amic.ru закрывается приём писем Деду Морозу. Всего на нашу акцию пришло около 40 писем от детей и взрослых, которые, несмотря ни на что, верят в чудо. Мы столкнулись и с не очень красивыми моментами: когда от одного человека приходило письмо с разных почтовых адресов и с просьбой о разных подарках. Но в помощниках у Деда Мороза тоже волшебники и они сумели распознать нечестность. Получат ли такие товарищи подарок — решать Деду Морозу.
А мы рады, что большинство писем наполнены светлыми и добрыми пожеланиями. И вместе с вами надеемся, что в этом году в волшебном мешке Деда Мороза найдётся подарок для каждого.
А пока наши волшебные помощники решают, кого наградят, мы публикуем письма, которые пришли к нам в редакцию за прошлую неделю (авторская пунктуация и орфография сохранены, — прим. ред.).
Кто в помощниках Деда Мороза:
BossFar — студия ремонта, регулировки и полировки фар, ОП «Барнаулкапстрой», Лесная холдинговая компания «Алтайлес», ООО «БКЖБИ № 1 им В.И. Мудрика», ТМ «Алом», коллектив компании «Металл Профиль», горнолыжный комплекс «Авальман», а также компания Avtoformula.
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