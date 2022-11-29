Отметить здорово. Где провести Новый год, чтобы и отдохнуть, и повеселиться, и набраться сил

Весело провести Новый год — обязательная программа для каждого россиянина. Но в жизни современного человека всё больше места занимает тренд на осознанность и здоровый образ жизни. Так почему бы не провести и главный праздник года с пользой для здоровья? Например, в санатории «Обь». Здесь вы сможете не только отлично отметить новогоднюю ночь, но и посвятить время качественному отдыху и заботе о себе. Да ещё и со скидкой.

Праздничная ночь и каникулы в санатории будут весёлыми. Вас ждут:

— поздравление Деда Мороза и Снегурочки на предновогоднем ужине;

— большая развлекательная программа с банкетом (приобретается отдельно, 4000 рублей с человека);

— первоянварский «Новогодний разгуляй» на улице с ухой и пирогами от шеф-повара санатория;

— новогодняя дискотека.

Санаторий «Обь» расположен в глубине соснового бора — вдали от городского шума и суеты. Это одна из первых в Барнауле здравниц: свою историю она ведёт с 1987 года. Изначально здесь было всего два отделения — неврологическое и кардиологическое. Но сейчас специализация санатория значительно расширилась и охватывает практически весь спектр санаторно-курортных услуг для взрослых и детей. Так, в «Оби» можно пройти лечение:

— сердечно-сосудистых заболеваний;

— нервной системы;

— опорно-двигательного аппарата;

— заболеваний органов пищеварения;

— органов дыхания дочерний элемент;

— обмена веществ и эндокринной системы;

— а также реабилитацию после COVID-19, операций на позвоночник и инсульта.

Фото: санаторий «Обь»

В санатории не забывают и о досуге отдыхающих. Здесь организуют походы в театры, музеи и на выставки, проводят экскурсии, дискотеки, вечера отдыха. На территории есть крытый бассейн и тренажёрный зал, настольный теннис и бильярд, а для любителей тихого отдыха — библиотека.

Для детей есть детская комната. Аниматоры также часто организуют специальные костюмированные шоу, конкурсы.

«Мы находимся в постоянном развитии и совершенствуемся, для того чтобы качественно удовлетворять потребности своих клиентов. Мы нацелены на то, чтобы при любой продолжительности пребывания вы смогли извлечь максимальную пользу для своего здоровья и уехали от нас с желанием вернуться», — отмечают в здравнице.

Кстати, сейчас санаторий «Обь» предлагает скидку 25% на лечебные путёвки с размещением в двухместном номере в период с 9 до 31 января 2023 года. Вместо 4200 рублей в сутки ваш отдых будет стоить 3150 рублей. В эту сумму входит проживание, четырёхразовое питание, комплекс медицинских процедур, культурно-досуговые мероприятия.

Узнать подробности и забронировать номер можно по телефонам: 8(3852) 268-168, 8(3852) 684-578, 8-800-250-45-90.

КГБУ «Санаторий «Обь»

Адрес: Барнаул, Змеиногорский тракт, 77

Тел.: 8(3852) 268-168, 8(3852) 684-578, 8-800-250-45-90

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