Призрак экономии: стоит ли заранее запасаться продуктами к новогоднему столу, чтобы сберечь деньги и время?

Главный праздник-транжира — Новый год — уже не за горами. В его преддверии можно столкнуться не только с очередями в магазинах, но и с ростом цен на продукты к праздничному столу. Чтобы сэкономить бюджет, время и нервы, многие стараются закупиться заранее. Однако подходить к созданию стратегического запаса нужно очень внимательно, иначе попытка сэкономить может обернуться куда большими тратами, предупреждают эксперты по питанию. Подробности — в нашем материале.

Какие продукты, если купить их сейчас, легко «доживут» до Нового года?

Продукты с длительным сроком годности, то есть разрешённым временем хранения, в течение которого они остаются безопасными для употребления.

«Их, увы, не много. Это алкоголь, консервы и заморозка, сливочное и растительные масла, соусы, чай и кофе. Правда, длительный срок годности вовсе не гарантирует защиту от обманутых ожиданий. Чтобы когда придёт „час Х“, не пришлось выбрасывать купленные про запас продукты, нужно помнить о важных нюансах при их выборе и хранении», — предупреждает диетолог Оксана Галкина.

Например, неоднократная заморозка и оттаивание ухудшает качество любого продукта: его запах и цвет могут измениться, а, например, мясо потеряет сочность и нежность.

Купленное загодя сливочное масло без потери качества доживёт до Нового года только в замороженном виде. Растительные масла тоже должны храниться в прохладном тёмном месте — просто в шкаф на кухне их ставить нельзя: из-за частого перепада температур масло может прогоркнуть даже под герметичной крышкой. Оптимальный вариант — холодильник или балкон.

Покупая консервы, проверяйте упаковку и обращайте внимание на время года, когда продукт был приготовлен. Мятые, ржавые и, тем более, протекающие банки отставляйте в сторону — они часто содержат испорченные продукты. Отлично, если на рыбных консервах есть надпись «сделано в море» и они изготовлены в период с августа по октябрь, в сезон лова промысловых рыб.

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Овощная консервация должна быть закатана в летние месяцы или в начале осени. Обратите внимание на горошек — в составе качественного продукта должен быть только молодой зелёный горошек (идеально — мозговых сортов), сахар, соль и вода. Сублимированный (восстановленный) горошек или горошек, в состав которого добавлены отвердители, брать не стоит.

Кофе для длительного хранения лучше покупать зерновой. Держать его нужно в стеклянной таре, а молоть перед приготовлением. У готового молотого кофе со временем теряется аромат, за который этот напиток и ценится. Именно поэтому не стоит в погоне за выгодой покупать молотый кофе в полимерной maxi-упаковке: деньги сэкономите, но истинного наслаждения уже не получите.

Часто в канун Нового года магазины выбрасывают продукты с истекающим сроком годности. Будьте внимательны — обидно, если купленный с целью экономии товар перед самым праздником перейдёт в разряд просрочки.



Если продукт просрочен на пару дней, разве его нельзя есть?

В этом случае чуть-чуть — считается, говорят врачи. С точки зрения безопасности для здоровья таких допущений в сроках годности для продуктов питания не существует. Просрочен — выбрасывайте не задумываясь.

«В течение всего срока годности продукт подвергается воздействию патогенов. Если уж микроорганизмы способны выживать в космосе, то никакая вакуумная упаковка, консервация или заморозка не спасёт, а лишь отсрочит неизбежное. Даже разовое открывание дверцы холодильника — эффект бабочки — имеет значение», — предупреждает Оксана Галкина.

Внешне продукт может выглядеть идеально, но его компоненты уже «перешли на сторону зла». И уж тем более категорически нельзя убирать испорченную часть, а остальное отправлять в переработку: срезал заветренный кусочек колбаски, обжарил — и, например, в салат. А потом удивляемся — с чего это у меня сегодня живот «неспокойный» и голова болит?

Врач проводит аналогию с раковыми опухолями: вы удаляете видимую часть проблемы, но «метастазы» — споры патогенных бактерий — уже распространились по всему продукту.

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Какие продукты покупать перед самым Новым годом?

Те, которые долго не хранятся. Это — молочная продукция: молоко, сметана, сливки, творог, сыр; затем — фрукты, особенно мягкие, овощи, свежие мясо и рыба.

К категории скоропортящихся продуктов относятся торты и пирожные. Замораживать их в домашних условиях про запас эксперты не рекомендуют. В промышленном производстве для сохранения качества и вкуса продукта используется глубокая шоковая заморозка, домашние холодильники для этого не подходят.

Шоколад (конфеты, плитки) тоже не стоит покупать слишком заранее. Срок годности у них достаточно большой, но если хранить их при комнатной температуре (в конце концов, холодильник не резиновый) они зачерствеют.

Яйца Оксана Галкина советует покупать не раньше, чем за 10 дней до праздника (хранить их нужно при температуре от 0 градусов до комнатной): чем дольше они хранятся, тем больше патогенов оседает на скорлупе в результате соседства с другими продуктами. Во время готовки эти микробы легко занести в новогодние блюда и запустить развитие инфекции.

Такая же история с копчёностями и колбасами. Помимо строгих требований по соблюдению герметичности упаковки (и никаких кусочков «на пробу» за месяц до Нового года!), важно, чтобы эти продукты хранились именно в холодильнике. На балконе при уличной температуре содержащаяся в них жидкость кристаллизуется, что портит их внешний вид и вкус.

«Сырокопчёных колбас из-за минимального содержания жидкости это касается в наименьшей степени. Но всё равно: за неделю купить можно, за месяц — не стоит», — говорит эксперт.

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Как не купить лишнего?

В канун Нового года это самый большой соблазн, способный свести на нет всю экономию.

Готовится новогоднее застолье всегда с запасом, чтобы всем всего хватило. В итоге столы ломятся от яств, «печальные» остатки которых к концу праздничной ночи отправляются на хранение в холодильник.

«Но хранить-то уже особо нечего. Продукты, простоявшие всю ночь на открытом воздухе, в тепле, соседстве друг с другом и с микрофлорой большого числа людей, по идее нужно сразу выбрасывать. Особенно это касается салатов с майонезной или сметанной заправкой: та же селёдка под шубой к утру становится „бомбой под шубой“», — объясняет Оксана Галкина.

И мусорное ведро — не самый худший сценарий по сравнению с затратами (деньги, время, силы и упущенная радость) на лечение острого пищевого отравления.

Как же быть?



«Прикиньте необходимое количество продуктов исходя их числа гостей, — советует эксперт. — Среднестатистический обед, включающий салат, первое и второе блюдо, пару кусочков хлеба и компот, „весит“ около 800-1000 граммов. Большинство людей после такой трапезы чувствуют себя сытыми, кому-то такого количества блюд будет даже много».

Новогодний стол нужно планировать из расчёта максимум 1-1, 5 кг еды на человека. Причём второй вариант — если помимо застолья предполагаются танцы, игры, поход на горку, то есть реальная активность, а не песни под караоке.

Кроме того, деликатесы, которые обычно и закупают на праздник про запас, чаще всего «в охотку» употребляют только в первые два-три дня праздников.

«Не каждый организм сможет выдержать нагрузку из копчёных, солёных, жирных блюд, обилия майонеза, углеводов и алкоголя в течение всех праздничных дней. Уже после пары-тройки таких возлияний обязательно захочется простой „крестьянской“ пищи, типа овсяной кашки на молоке», — напоминает врач.

Ещё один совет от эксперта, чтобы не купить лишнего: заранее составить меню, обсудить его с участниками праздничного застолья и строго следовать намеченному плану. Пусть более хлопотно, но зато точно не потратите лишнего.

И да — важно не съесть купленные заранее продукты ещё в процессе ожидания праздника, как в анекдоте про «пошла попить чайку и внезапно съела пять котлет». Тогда уж точно никакой экономии не получится — придётся начинать всё с начала.