Прощай, 2022! Кому вы хотите сказать спасибо в уходящем году?

Цветы от незнакомца. Именно они месяц назад спасли меня от сложного, выматывающего вечера, тяжёлой бессонной ночи и паршивого утра. В расстроенных чувствах (да ещё и запланированный отпуск отменили), я пришла на работу чуть позже обычного. А на столе он — букет из нежных жёлтых роз. Я так растерялась и обрадовалась, что из озадаченной жизнью женщины превратилась в наивную девчонку, которая по-прежнему смотрит на мир с обожанием и ожиданием сказки. Сидела, нюхала их весь день и к вечеру совершенно забыла, из-за чего я так расстроилась. И очень хочу сказать спасибо тому, кто мне эти цветы подарил. Но до сих пор не знаю, кому же. Поэтому говорю это тут, вдруг прочитает. А у вас есть такая же история из 22-го года, чтобы сказать спасибо хорошему человеку?

Ещё один год подходит к концу. Каждый раз в декабре многие из нас перелистывают страницу— из прошлого в будущее. Кто-то суетливо, торопливо подгоняет время: «Быстрей, скорей бы закончился этот сложный год и мы попали в новый, и обязательно счастливый». А кто-то — внимательно и трепетно вспоминает прожитые дни, исполнившие задуманное, окрылившие и разочаровавшие, подарившие радость и грусть, смех и слёзы, надежды, досадные недоразумения и новые мечты.

Мы, команда amic.ru, провожаем этот, бесспорно, непростой год — год перелома, год, когда почти все из нас замерли, онемели, застыли — всё же... с теплотой, с благодарностью. Ко всему и к каждому, кто с нами прожил эти 365 дней. Мы говорим ему спасибо.

И нам точно есть кого благодарить. И по-крупному, с размахом. И по мелочам. Расскажу вам ещё одну историю, которая — почти год прошёл — до сих пор меня греет.

Как-то на исходе зимы субботним утром я обнаружила, что на машине исчезли номера. Прогулялась по парковке и даже нашла их в снегу — или оба кого-то заинтересовали, или оба одномоментно устали и отвалились. Я тогда жутко торопилась куда-то, к тому же прикрутить номера было совершенно нечем — пришлось в спешке вызвать такси. С водителем, как водится, разговорились (конечно, посмеялась, рассказала о номерах, посетовала, что и сама бы могла, только не знаю, какую отвёртку купить), оставила на чай — за приятную компанию и мягкую поездку — и пошла по делам. Через час выхожу, а он меня ждёт: я, мол, съездил домой за отвёртками, поедем чинить ваши номера. Отвёз меня назад (не взял ни копейки денег) и прикрутил всё назад. Просто так совершенно незнакомый человек потратил капельку своего времени, совсем немного усилий и помог. И ещё раз напомнил: нельзя жить без веры в добро, бескорыстность и человечность. Спасибо тебе, добрый водитель такси!..

Декабрь — это время затормозить и понять, что год прожит вообще не зря и за эти 365 дней с нами наверняка случались и чудеса, и простые житейские приятности. С нами случалась жизнь, с нами случались люди. Оглянитесь и вы сейчас вокруг — точно найдёте того, кому хочется сказать спасибо. Быть может, это было сказанное вовремя и к месту слово или одна, но такая нужная улыбка. Да просто так. Мы уверены— нам всем есть за что поблагодарить этот год.

Расскажите свою историю команде amic.ru — а вы кому и за что говорите спасибо в уходящем, 2022-м году!

Можете написать свою историю здесь, в комментариях к этому материалу. А можете прислать электронное письмо на почту: konkurs@amitel.ru. Только обязательно подпишите: «Хочу сказать спасибо». Если не хотите писать, позвоните по телефону: 8(385-2) 59-44-66.

Главный редактор amic.ru Елена Пацар