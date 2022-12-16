Сетки, перья и макси. Что надеть на Новый год 2023? В чём пойти на корпоратив, рассказывает стилист

Ключевая тенденция этого сезона — юбка длины макси. «Выбирайте плотный и стоячий материал. Чтобы нивелировать сдержанность такой юбки, используйте супероблегающий или открытый верх», — рассказала барнаульский стилист Мария Куляхтина слушателям радиостанции Business FM Барнаул в своей программе «Наденьте это немедленно».

«Предлагаю зарядиться праздничным настроением и рассмотреть несколько трендовых идей для новогоднего образа», — говорит Мария и раскрывает несколько стильных секретов.

Зачем нужны перья для встречи Нового года?

— Перья всегда призывают к празднику и веселью. Сейчас они являются признаком романтизма и эмоций. Используйте этот тренд в топах, платьях, юбках, и даже сумках. Если ищете более практичный вариант, то прибегайте к съёмным перьям на манжетах кардиганов или джинсов, либо просто накиньте боа.

Что такое бодичейн и как им украсить себя в новогодний вечер?

— Аксессуар, который спасёт даже самую простую белую футболку и сделает образ более экстравагантным и вечерним — бодичейн (в дословном переводе «цепочка на тело»), если выбрать его в форме лифа, то вы будете красиво сиять и точно не останетесь незамеченной. Также надевайте бодичейн на платье-комбинацию или лаконичный пиджак.

Мария Куляхтина / Фото: Business FM Барнаул

Как украсить себя сеткой на праздник?

— Тренд на сетку такой разнообразный, что для каждого случая и стиля найдётся свой вид материала. В праздники особенно актуальна сетка, декорированная стразами, как у бренда Prada. Такая фактура сделает образ более соблазнительным, но если вы не хотите показывать открытые части тела, то ткань может быть использована в образах, где обнажение как таковое отсутствует.

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Чем должно шуршать ваше платье на новогоднем корпоративе?

— Ещё один эффектный материал для праздничных образов — тафта, это шуршащая ткань с блеском, держащая форму. Из нее эффектно смотрятся изделия с рукавами буфами, топы с воланами, а также платья с драпировками.

Можно ли использовать вырезы, разрезы и прорези в новогоднем образе?

— Тренд на эффектные прорези на платьях, топах и брюках включает в себя высокие разрезы на юбках и платьях. Часто подобные вещи сочетаются с ещё одним не менее актуальным трендом как асимметрия.

Если вы смелая, то пробуйте миксовать тренды между собой (например, присмотритесь к юбке длины макси с высоким разрезом).

«Я уверена, что использование одного из этих трендов задаст нужный лад вашему настроению в праздничный день», — подбадривает модниц Мария Куляхтина.