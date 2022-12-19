Ставка до 9,5%: РСХБ запускает предновогоднюю акцию на вклад и дарит подарки участникам

Россельхозбанк запускает предновогоднюю акцию «Лови момент». Клиенты могут открыть вклад «Доходный» в рублях на срок три года по повышенной ставке 9,5% годовых. При открытии этого же вклада на полтора года акционная ставка составит 8,3%, а на 13 месяцев — 8,0% годовых. В рамках предложения клиента также подключат к удобному дистанционному банковскому обслуживанию.

«Линейка вкладов „Доходный“ пользуется большой популярностью у наших клиентов за счёт привлекательных ставок и удобства в обслуживании. Акция „Лови момент“ особенно актуальна перед Новым годом, когда приходит время строить планы и выбирать стратегии обращения с финансами на будущий год. Но это не все сюрпризы. Клиентам, которые в рамках акции оформят вклад на сумму от 1 млн рублей, мы подарим карту Мир-UnionPay, которая станет удобным платёжным средством в путешествиях по России и за рубежом в новом году», — отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка — 10 тысяч рублей, при открытии через дистанционные каналы обслуживания — 3 тысячи рублей. Максимальная сумма не ограничена. При открытии вклада по акции проценты выплачивают в конце срока. Возможность пополнения вклада не предусмотрена.

Предложение доступно для клиентов, у которых нет действующих срочных вкладов и накопительных счетов в РСХБ. Открыть вклад в рамках акции можно в период с 12 декабря 2022 года по 31 января 2023 года.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте АО «Россельхозбанк».