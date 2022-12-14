Свой. Родной. Полноприводный: РСХБ подарит семи клиентам по внедорожнику

Россельхозбанк запустил новогоднюю акцию «Своя. Родная. Полноприводная» для клиентов, оформивших потребительский кредит с любой ставкой с 9 по 28 декабря 2022 года. Заёмщики автоматически становятся участниками розыгрыша семи автомобилей ВАЗ NIVA Travel рестайлинг.

Итак, для того, чтобы принять участие в акции, необходимо до 28 декабря включительно:

— подать заявку на получение потребительского кредита в Россельхозбанке;

— получить одобренный Россельхозбанком кредит в любом из отделений РСХБ на территории России.

Победителей объявят в эфире новогоднего шоу «Маска vs Аватар» на телеканале НТВ 31 декабря 2022 года. Призы они получат в январе-феврале 2023 года.

По всем вопросам, касающимся условий акции, порядка и сроков получения призов участники могут обратиться на адрес электронной почты организатора — rshb@progressiongroup.ru.

Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам его проведения, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.

АО «Россельхозбанк»