Твой лучший Новый год. Как организовать праздник мечты и не разориться

Новый год у россиян принято отмечать с размахом. Праздничный ужин, икра и шампанское, ель и гирлянды, хлопушки и салюты, платья и костюмы — и всё это только на новогоднюю ночь. А впереди ещё длинные каникулы, которые тоже хочется наполнить развлечениями. Многие на эти дни планируют отпуск, походы в театр и кино, активный отдых — коньки, лыжи, сноуборд.

Так, в 2022 году средний новогодний бюджет у россиян составил 22,8 тыс. рублей, сообщает ВЦИОМ. Надеяться на то, что в текущем году цифра будет меньше, не приходится. Но и лишать себя праздника не хочется. Поэтому многих волнует вопрос: как воплотить все свои новогодние мечты? Это ещё хорошо, если есть накопления или почти всё купили заранее. А если запасов нет?

Где взять денег?

Удобным выходом из ситуации может стать кредитная карта. Альфа-Банк, например, предлагает отличный вариант с годовым беспроцентным периодом на покупки, совершённые в первый месяц использования. Более того, с 31-го дня использования кредитки банк дарит ещё 100 дней без процентов. Вы сможете с размахом встретить Новый год, порадовать друзей и близких и ничего не переплатить, считайте, что заняли деньги не у банка, а у друга.

Перед Новым годом всегда не хватает времени, поэтому Альфа-Банк даёт возможность оформить кредитку онлайн за пару минут, без посещения офиса и бумажной волокиты. Курьер привезёт «билет» в волшебный праздник на следующий день к вам домой или в офис — куда вам будет удобнее.

Кредитный лимит карты Альфа-Банка — от 150 тыс. до 1 млн рублей. Это отличный вариант и для тех, кому нужно немного добавить к своим сбережениям, и для тех, кто совсем ничего не успел накопить. С таким бюджетом можно увезти всю семью на каникулы в тёплые края или положить под ёлку себе или любимому человеку по-настоящему ценный подарок — новый смартфон, шубу или даже ключи от авто. В любом случае вам не придётся откладывать исполнение своей мечты (или мечты своих близких) — при этом ничего не переплачивая.

В чём преимущества такой карты?

Кредитная карта также даёт возможность экономить с помощью кешбэка: партнёры банка возвращают до 33% даже за мелкие траты, начинающиеся от 100 рублей. Возвраты делают и маркетплейсы (там можно заказать гирлянды, ёлочные игрушки и другие украшения, да и подарки тоже), и онлайн-кинотеатры (какое 1 января без марафона новогодних фильмов?), и сервисы такси (точно пригодятся после корпоративов).

Снимать наличные также можно без процентов. Это особенно удобно, если вы планируете новогоднее путешествие, например, в горы — там не всегда есть терминал для оплаты. Кроме того, Альфа-Банк дарит своим клиентам вечное бесплатное обслуживание.

Контролировать состояние счёта, следить за графиком платежей и погашать задолженность можно через бесплатное мобильное приложение. Там же вы можете оплатить мобильную или интернет-связь, ЖКХ, подключить дополнительные услуги, а также получить консультацию специалиста. Это полноценный мини-банк в смартфоне, и вам не придётся отрываться от отдыха и ехать в офис, если вдруг возникнут какие-либо вопросы.

Все подробности на сайте Альфа-Банка.

АО «Альфа-Банк»