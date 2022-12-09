В Барнауле мужчины будут встречать Новый год на работе или в одиночестве

Большинство жителей Барнаула собираются встречать Новый год дома с родными, однако есть и те, кому придётся на работе провожать уходящий год, сообщает SuperJob.

«75% жителей Барнаула планируют встретить Новый год дома: праздник в родных стенах — это по-прежнему самый популярный формат новогоднего торжества. Слушать бой курантов на работе придётся 8% опрошенных. Причём на трудовые смены и дежурства в ночь с 31 декабря на 1 января чаще соглашаются мужчины (12% против 3% среди женщин)», — выяснили социологи.

Лучшая компания для встречи Нового года — это семья, считают жители Барнаула: отмечать праздник в кругу родных намерены 73% опрошенных. В одиночестве проведут новогоднюю ночь 13%.

При этом отмечают праздник с семьёй чаще женщины (77% против 63% среди мужчин), а в одиночестве — мужчины (16% против 7% среди женщин).

Вдвоём с любимым человеком Новый год встретят 4% опрошенных. Столько же собираются праздновать с коллегами по работе. 2% встретят Новый год с друзьями, а 1% — в компании любимого питомца.