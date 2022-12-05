Что интересного появится в парках Барнаула к Новому году

Парк — одна из традиционных локаций, которую посещают люди в период длинных новогодних каникул. Несмотря на скромное празднование Нового года в Барнауле в этом году, парки всё равно останутся местом притяжения людей. Там можно будет прокатиться на коньках, выпить горячего чая и сфотографироваться у ёлки. Amic.ru выяснил, чем парки краевой столицы планируют привлекать барнаульцев этой зимой.

«Центральный»

В парке «Центральный» ещё 3 декабря открылся ледовый каток, там же для детей скоро сделают маленькую и большую горки, рассказала amic.ru руководитель парка Вера Браженс. Всю зиму в парке зимой будут работать несколько аттракционов, на которых можно будет прокатиться.

«Перед главной сценой установят ёлку, 24 декабря состоится её открытие. Ледяных фигур не будет, но будут светодиодные. Это ёлки, снеговики и Снегурочка, частично они уже подключены. Перед сценой повесим бахрому и украшения», — рассказала Браженс.

Горки и украшения в парке «Центральный» / Фото: amic.ru

«Лесная сказка» и Парк спорта

В «Лесной сказке» и в Парке спорта Алексея Смертина, которые находятся рядом друг с другом, будут новогодние площадки. На каждой из них поставят ели с гирляндами. В зоопарке «Лесная сказка» можно будет полюбоваться снежными фигурами в виде цветка, льва, медвежонка, оленёнка, снеговика, пингвинёнка. Осветят городок светодиодные прожекторы. Также в зоопарке запланирована выставка «Кроличий рай» (в честь символа 2023 года).

«Это выставка живых кроликов разных пород, где будут представлены калифорнийские, новозеландские кролики, породы „бараны“, и „бабочки“. Будет оформлена зона, украсим вход в зоопарк, поставим ёлку в стиле года Кролика, будет фотозона для фотографий на фоне кроликов, вот такое доброе кроличье место у нас формируется. Это всё на территории зоопарка. Выставка откроется 1 января в 12 часов», — пояснил директор зверинца Сергей Писарев.

В Парке спорта к 20-м числам декабря зальют уличный каток и повесят новогодние гирлянды. Там же пройдёт как минимум один праздник для детей.

Каток в парке «Арлекино» / Фото: amic.ru

«Арлекино»

Каток появится и в парке «Арлекино», его сейчас заливают и откроют 8 декабря. Там можно будет взять коньки напрокат, для гостей откроют гардероб. Детям ещё можно будет покататься на бубликах, санях и маленьких снегоходах. Зимой в парке продолжит работать и нерпинарий, где можно посмотреть на нерп. Устанавливать ёлку и фигуры или нет, в парке до сих пор не решили.

«Юбилейный»

В парке «Юбилейный», где в 2022 году прошёл первый этап благоустройства, появится трасса здоровья, там можно будет покататься на лыжах. Ёлки, катка или снежных фигур в парке делать в этом году не планируют.

«Эдельвейс»

В «Эдельвейсе» уже открыт каток, на Новый год там можно будет покататься на коньках, поесть шашлыки и выпить кружку горячего чая. Новогоднее настроение будет создавать живая наряженная ёлка, в парке запланированы новогодние выставки и праздничные программы для детей. На ярмарках можно будет купить тёплые вещи — носки и варежки. Устанавливать снежные и светодиодные фигуры в парке пока не собираются.

«Солнечный ветер»

В парке «Солнечный ветер» главным зимним развлечением тоже будет каток «Корова на льду», который планируется открыть 9 декабря. В его центре поставят искусственную ёлку, так что вокруг неё вполне можно будет водить хороводы.

В «Солнечном ветре» можно будет взять коньки напрокат или принести свои. Для переодеваний откроют тёплую раздевалку, гостям будут раздавать горячий чай.

Кроме того, дети в «Солнечном ветре» смогут прокатиться с горки и опробовать аттракцион «Весёлая плюшка». Как рассказали в парке, горка должна открыться тоже 9 декабря, однако небольшие задержки могут случиться, добавили в парке.

«Пока заливаем каток. Снежных фигур не будет, на деревьях повесим светящиеся ёлочки и всё. Украшения готовятся, пока у нас ничего не открыто. Про светодиодные фигуры пока непонятно. Ещё обсуждаем это с руководством парка», — рассказали в «Солнечном ветре».

«Изумрудный»

Украшением парка «Изумрудный» станут три наряженные живые ёлки в разных частях парка и светодиодная фигура белочки. На Центральной аллее «Изумрудного» развесят гирлянды. Но это не всё.

«В парке будет играть новогодняя музыка, возможно, очаг поставим и снежные фигуры. Для детей постараемся сделать мини-лабиринт. Мы не можем себе позволить сделать изо льда, будем делать из снега. Пока мы в процессе обсуждения. Будут фигуры, хотим нанять профессиональных резчиков. Всё зависит от снега, со снегом пока беда. Хотим, чтобы у нас было уютное, милое место, нарядная аллея, в будущем она может стать нашей визитной карточкой», — рассказал руководитель парка Владислав Вакаев.

В этом году в парке ни катка, ни горок делать не собираются. На его территории пока нет здания для пункта проката катков и нормального льда, поэтому такие развлечения будут доступны в «Изумрудном» только в следующем году, рассказывает Вакаев. Однако без активного отдыха не обойдётся — в «Изумрудном» сделают лыжню, чтобы там можно было прокатиться лыжникам.

Новогоднюю площадку в «Изумрудном» пока планируется открыть 24 декабря, отметил Вакаев. В праздники, возможно, там будут работать аниматоры в костюмах новогодних персонажей.

Напомним, что власти Барнаула решили в этом году не перекрывать площадь Сахарова на Новый год, не обустраивать там снежный городок и не ставить большую ёлку. Причина — сложная дорожная ситуация в Барнауле, которая обострилась после закрытия на ремонт путепроводов на Новом рынке в мае 2022 года. Вместо этого снежные городки появятся в каждом районе города. Главный из них будет на ул. Мало-Тобольской.

Фейерверков и крупных мероприятий на Новый год в этом году также не планируется из-за завершившейся частичной мобилизации и спецоперации на Украине. Ограничится всё локальными новогодними мероприятиями в разных районах города и представлениями культурных учреждений Барнаула.

О том, где в городе будут снежные городки и куда можно сходить сфотографироваться, можно прочитать здесь.

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