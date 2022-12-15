Cнежинки, ёлки и почтовый ящик Деда Мороза. Как украсили к Новому году проспект Ленина в Барнауле
Атмосфера праздника центральной улицы города
16 декабря 2022, 06:38, Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru
Столица края продолжает преображаться к Новому году. Переливающихся огоньков с каждым днём становится на улицах всё больше. Первым, кто начал наряжаться к празднику, — это проспект Ленина. Как центр города он от и до должен пропитаться атмосферой волшебства. Мы прогулялись по главной артерии Барнаула и посмотрели, как она украшена.
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