Cнежинки, ёлки и почтовый ящик Деда Мороза. Как украсили к Новому году проспект Ленина в Барнауле

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Столица края продолжает преображаться к Новому году. Переливающихся огоньков с каждым днём становится на улицах всё больше. Первым, кто начал наряжаться к празднику, — это проспект Ленина. Как центр города он от и до должен пропитаться атмосферой волшебства. Мы прогулялись по главной артерии Барнаула и посмотрели, как она украшена.