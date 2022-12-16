Жители алтайского села превратили свой дом и двор в новогоднюю сказку для детей и взрослых
Сельчан поблагодарили за желание дарить людям новогоднее настроение, несмотря на высокие цены на электроэнергию
16 декабря 2022, 15:45
В Алтайском крае супруги из села Троицкого украсили свой дом и двор яркими гирляндами, слепили команду снеговиков и сделали ледяную горку, сообщает «Регион 22 / Барнаул».
«При виде всей этой красоты новогоднее настроение поднимается в разы!» — говорится в сообщении.
В комментариях поблагодарили супругов за желание дарить жителям новогоднее настроение, несмотря на то, что придётся больше заплатить за электроэнергию.
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