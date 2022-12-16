Год кролика

Жители алтайского села превратили свой дом и двор в новогоднюю сказку для детей и взрослых

Сельчан поблагодарили за желание дарить людям новогоднее настроение, несмотря на высокие цены на электроэнергию

16 декабря 2022, 15:45

В Алтайском крае супруги из села Троицкого украсили свой дом и двор яркими гирляндами, слепили команду снеговиков и сделали ледяную горку, сообщает «Регион 22 / Барнаул».

«При виде всей этой красоты новогоднее настроение поднимается в разы!» — говорится в сообщении.

В комментариях поблагодарили супругов за желание дарить жителям новогоднее настроение, несмотря на то, что придётся больше заплатить за электроэнергию.

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