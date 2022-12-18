Жительница Барнаула рассказала, что такое обычное счастье и за что она благодарна 2022 году

В декабре мы начали акцию «Хочу сказать спасибо», в которой призвали читателей amic.ru написать нам, за что они благодарны 2022 году. После первой публикации пришло много сообщений, о которых мы сделали отдельный материал. Но наша акция продолжается и вот ещё те послания со словом «спасибо», которые вы нам написали.

Спасибо Морозушке от Татьяны Николаевны

Очень трогательное письмо на нашу акцию пришло от читательницы, которая подписалась только именем и отчеством. В своём послании эта женщина очень просто объяснила, что для неё было счастьем в уходящем году и за что она говорит ему спасибо.

«Здравствуй, Морозушко! Спасибо за то, что дал возможность вспомнить детство, написав тебе письмо.

Как здорово дожить до 64 лет и верить в твои чудеса, оставаясь в здравом уме и твёрдой памяти. (Шучу.) А если серьёзно, то у меня есть причины быть благодарной 2022 году.

В июне закончился мой ипотечный кредит на квартиру-студию в новостройке. А в сентябре мне посчастливилось продать её и купить «двушку» на вторичном рынке. Причём за ту же цену и в одном дворе с детьми и внуком. Это ли не подарок небес?

Бесконечно благодарю дочь за материальную поддержку. Спасибо зятю — без его умелых рук ремонт продлился бы гораздо дольше. Друзьям, за готовность прийти на помощь по первому зову. Подругам — за позитивный настрой.

И пусть в новой квартире пока нет телевизора (не выдержал переезда), дивана, штор на окнах и ещё много чего. Вещи — дело наживное. Со временем всё будет. Главное, что здесь всем уютно и спокойно.

Недавно Ромик (ему четыре года) был у меня в гостях. Через двое суток дочь хотела забрать сына домой, но он твёрдо заявил:

— Ба, скажи родителям, что я уходить отсюда не буду. Поживу с тобой маленько, ага?

— Да ты ж моё счастье! Конечно, «ага»!

Пролил бальзам на бабулино сердце, сам того не понимая.

Дорогой Дед Мороз, мне ничего от тебя не нужно. Прошу лишь об одном — пусть поскорее закончится СВО и наступит мир во всём мире. Пусть наши мужчины вернутся домой живыми, здоровыми и обязательно с Победой!

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Постарайся сделать так, чтобы Новый год принёс людям только радость и счастье. Понимаю, что не всё тебе под силу, но ты постарайся. Хорошо?

С надеждой на лучшее, Татьяна Николаевна".

Спасибо за спиливание деревьев

Слова благодарности приходят в адрес редакции за разное и собираем мы их на всех своих площадках — в комментариях под материалами об этой акции, в публикациях в соцсетях или по электронной почте. В группу в «Одноклассниках» пришло даже такое неожиданное спасибо за то, что просто спилили деревья во дворе:

«Хочу сказать спасибо от себя и от жителей дома нашего депутатам городской думы Касплеру Валерию Владиславовичу, Репе Роману Витальевичу и их помощникам Владимировой Татьяне Александровне и Охрименко Вячеславу Алексеевичу за оказанную помощь в спиле деревьев, угрожающих разрушению дома и жизни жильцов.

Деревья создавали дому большие проблемы, при ветре ветки летели на крышу, местами разбили её. Неоднократно обращались к депутатам и всегда получали помощь! Спасибо большое! Здоровья вам, успехов в делах!"

Спасибо приюту «Бусинка»

Каким бы трудным ни казался этот год, наши читатели всё равно находят то или тех, кому они признательны за 2022-й. Вот, например, такая история о доброте к бездомным животным:

«Хочу сказать огромное спасибо и выразить благодарность за всё, что делает руководитель приюта для животных «Бусинка» Светлана Абрамова и её помощники, сотрудники приюта.

Не первый год «Бусинка» одна из первых летит на помощь всем несчастным животным, которых сбивают автомобили, выкидывают нерадивые хозяева, издеваются «нелюди». В любое время дня и ночи, находя время и желание помочь. И порой вытаскивая с «того света» тех животных, которым казалось бы уже невозможно помочь и спасти.

Спасибо за всё! И пусть в нашем городе будет как можно больше людей, чьи сердца ещё открыты для помощи и сострадания! Процветания приюту и всем животным обрести самых надёжных и преданных хозяев!"

Друзья, вы тоже можете написать свою историю здесь, в комментариях к этому материалу. А можете прислать электронное письмо на почту: konkurs@amitel.ru. Только обязательно подпишите: «Хочу сказать спасибо». Если не хотите писать, позвоните по телефону: 8 (385-2) 59-44-66.