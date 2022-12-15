Новогодний стол с дымком и хрустящей корочкой. Где в Барнауле заказать кейтеринг с сочным мясом и рыбой на мангале

Компания «Pro Мясо» уже принимает заказы на новогодние корпоративы

15 декабря 2022, 10:30, ИА Амител

Фото: «Pro Мясо»

В Барнауле теперь можно заказать гриль-кейтеринг — в компании «Pro Мясо». Это не просто доставка мяса на мангале — это сбалансированные сеты к вашему праздничному (в том числе новогоднему) столу.

Главное направление «Pro Мясо» — это много мяса на углях: в меню более 10 видов шашлычных боксов из баранины, свинины, телятины, курицы, а также из рыбы и морепродуктов. В сеты входят также грибы и овощи-гриль. Кроме того, в меню представлены трайфлы с холодными закусками: мясные, овощные, салатные и фуршетные.

Фото: «Pro Мясо»

Все блюда привозят в экологичных крафтовых коробках. По желанию также можно заказать сервировку стола и посуду.

«Это не только удобное решение для домашнего стола и корпоратива, но и отличный сюрприз по любому случаю. А ещё такой бокс можно взять с собой в гости», — отметили в «Pro Мясо».

Что ещё вкусного есть в меню — узнавайте по телефону 23-74-74 или в телеграме. Открыта бронь на корпоративы и новогоднюю ночь.

Фото: «Pro Мясо»

ИП Хоменко Ирина Александровна

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