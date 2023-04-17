NYT: НАТО готовится к возможным боевым действиям на своих границах

Издание считает, что НАТО переходит от стратегии "сдерживания путем возмездия" к "сдерживанию воспрещением"

17 апреля 2023, 23:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

НАТО готовится к потенциальным боевым действиям на своих границах после начала спецоперации на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом заявила газета The New York Times.

Издание считает, что НАТО переходит от стратегии "сдерживания путем возмездия" к "сдерживанию воспрещением". Это означает размещение большего числа войск на границе с Россией, более глубокую интеграцию военных планов США и союзников, увеличение военных расходов и более детальные требования к союзникам с точки зрения состава вооруженных сил.

"НАТО не задумывалась всерьез о защите своей территории, однако теперь необходимо это делать", — говорил экс-постпред США при НАТО Иво Даалдера.

При этом чиновники НАТО признают, что у организации пока недостаточно сил, пригодных для развертывания на границе с РФ. Теоретически альянс может призвать 13 корпусов численностью от 40 до 50 тысяч военнослужащих, однако на практике эта цифра меньше.

Кроме того, нужно решить и проблемы с логистикой. Даже снабжение Киева через Польшу сталкивается с транспортными проблемами, вроде нехватки вагонов и перегруженности транспорта. Кроме того, на границе каждой европейской страны приходится получать разрешения на провоз оружия.