Новогодние праздники закончились, и детям пора возвращаться к учёбе. Когда будет следующая возможность отдохнуть?

12 января 2023, 06:51, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Новогодние выходные — прекрасное время. Но заканчивается оно, к сожалению, очень быстро. Вот и сейчас мы все уже вернулись к работе, а дети — в школы и детсады. Теперь остаётся лишь ждать следующей возможности отдохнуть.

О том, когда у школьников будут следующие каникулы в 2023 году, — в материале amic.ru.

1 Когда у школьников следующие каникулы в 2023 году? с 24 марта по 2 апреля 2023 года. 3 апреля школьники вернутся к учёбе. Следующими у российских школьников будут весенние каникулы. Согласно расписанию, опубликованному на портале «Объясняем.рф» , дети будут отдыхать. 3 апреля школьники вернутся к учёбе.

2 Точная ли это дата каникул? Не совсем. На самом деле, общего расписания у российских школ нет. Это лишь примерные даты, на которые ориентируются образовательные организации по всей стране. Каждый регион и даже школа могут самостоятельно определять даты каникул. Поэтому на всякий случай лучше уточнить в образовательной организации, когда ваш ребёнок будет отдыхать.

3 Когда каникулы у школьников, которые учатся по триместрам? В школах, которые обучают детей по триместрам, каникулы продлятся с 8 по 16 апреля 2023 года включительно.