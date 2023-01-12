Когда у школьников следующие каникулы в 2023 году?
Новогодние праздники закончились, и детям пора возвращаться к учёбе. Когда будет следующая возможность отдохнуть?
12 января 2023, 06:51, ИА Амител
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Новогодние выходные — прекрасное время. Но заканчивается оно, к сожалению, очень быстро. Вот и сейчас мы все уже вернулись к работе, а дети — в школы и детсады. Теперь остаётся лишь ждать следующей возможности отдохнуть.
О том, когда у школьников будут следующие каникулы в 2023 году, — в материале amic.ru.
1
Когда у школьников следующие каникулы в 2023 году?
Следующими у российских школьников будут весенние каникулы. Согласно расписанию, опубликованному на портале «Объясняем.рф», дети будут отдыхать с 24 марта по 2 апреля 2023 года. 3 апреля школьники вернутся к учёбе.
2
Точная ли это дата каникул?
Не совсем. На самом деле, общего расписания у российских школ нет. Это лишь примерные даты, на которые ориентируются образовательные организации по всей стране.
Каждый регион и даже школа могут самостоятельно определять даты каникул. Поэтому на всякий случай лучше уточнить в образовательной организации, когда ваш ребёнок будет отдыхать.
3
Когда каникулы у школьников, которые учатся по триместрам?
В школах, которые обучают детей по триместрам, каникулы продлятся с 8 по 16 апреля 2023 года включительно.
4
Будут ли до этого длинные выходные?
Да. В феврале нас (и школьников тоже) ждут выходные по случаю Дня защитника Отечества. Выходными будут 23, 24, 25 и 26 февраля. Ну а после этого останется только ждать каникул.
Комментарии 0