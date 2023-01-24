Стало известно, сколько студентов учатся в Алтайском крае

В числе наиболее популярных направлений – экономика, педагогика и здравоохранение

24 января 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае учатся 109 тысяч студентов, из них высшее образование получают 51,8 тыс. человек (47,6%), а среднее профессиональное – 57,2 тыс. (52,4%). Такими данными перед Днём студента поделился Алтайкрайстат.

"По общей численности студенческого сообщества Алтайский край в 2022 году занимал 23-е место среди субъектов Российской Федерации. За последние пять лет общая численность студентов (среднее и высшее профессиональное образование) увеличилась на 10,3 тысячи человек, или 10,5%", – говорится в сообщении на сайте правительства региона.

В число наиболее популярных направлений подготовки в государственных вузах входят:

инженерное дело и технические науки – 11,1 тысячи человек (21,8% от общей численности студентов);

образование и педагогика – 10,8 тысячи человек (21%);

здравоохранение и медицинские науки – 5,8 тысячи человек (11,3%);

экономика и управление – 5,3 тысячи человек (10,3%);

Ранее сообщалось, что ещё один алтайский вуз отказался от бумажных зачёток.