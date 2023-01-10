Три алтайские школы попали в список 200 лучших в стране
В рейтинге один бийский и два барнаульских лицея
10 января 2023, 13:45, ИА Амител
Три алтайские школы вошли в рейтинг учебных заведений, показавших лучшие результаты в развитии таланта учеников в области математики и естественных наук по итогам 2022 года, сообщает краевое Минобразования.
Рейтинг подготовил образовательный Центр «Сириус» при поддержке Московского центра непрерывного математического образования и портала Olimpiada.ru.
В список лучших, занявших с 21 по 200 места, попали Бийский лицей-интернат Алтайского края и два барнаульских образовательных учреждения — гимназия № 42 и лицей № 124.
Как подчеркнул директор лицея № 124 Николай Погребников, учреждение изначально, ещё в 90-е годы, создавалось для детей, имеющих склонности к точным наукам.
«Набор у нас конкурсный, и один из экзаменов у нас именно математика. Мы всегда ориентированы на участие ребят в олимпиадном движении. Большая часть наших выпускников практически всегда поступает в технические вузы, им это интересно. В лицее основа педколлектива — это, прежде всего, учителя математики», — подчеркнул Погребников.
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