НОВОСТИОбразование

Три алтайские школы попали в список 200 лучших в стране

В рейтинге один бийский и два барнаульских лицея

10 января 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Три алтайские школы вошли в рейтинг учебных заведений, показавших лучшие результаты в развитии таланта учеников в области математики и естественных наук по итогам 2022 года, сообщает краевое Минобразования.

Рейтинг подготовил образовательный Центр «Сириус» при поддержке Московского центра непрерывного математического образования и портала Olimpiada.ru.

В список лучших, занявших с 21 по 200 места, попали Бийский лицей-интернат Алтайского края и два барнаульских образовательных учреждения — гимназия № 42 и лицей № 124.

Как подчеркнул директор лицея № 124 Николай Погребников, учреждение изначально, ещё в 90-е годы, создавалось для детей, имеющих склонности к точным наукам.

«Набор у нас конкурсный, и один из экзаменов у нас именно математика. Мы всегда ориентированы на участие ребят в олимпиадном движении. Большая часть наших выпускников практически всегда поступает в технические вузы, им это интересно. В лицее основа педколлектива — это, прежде всего, учителя математики», — подчеркнул Погребников.

 

Комментарии 8

  • Технический директор eBay отправил своих детей в школу, расположенную в Лос Альтос в Калифорнии. Так же поступили сотрудники и других гигантов Силиконовой долины, таких как Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard. Однако, для обучения в этой школе используют привычные, не связанные с новейшими технологиями, инстрyменты: ручки, карандаши, швейные иглы, иногда даже глину и др. И ни одного компьютера. Ни одного экрана. Их использование запрещено в классах и не поощряется дома. Речь идет о Вальдорфской Школе Полуострова, одной из 160 вальдорфских школ страны, которые придерживаются философии обучения через физическую активность и творческие задания. Те, кто использует этот подход, считают, что компьютеры подавляют творческое мышление, подвижность, человеческие взаимоотношения и внимательность.
    10 января, Гость   Ответить
  • "Те, кто использует этот подход, считают, что компьютеры подавляют творческое мышление, подвижность, человеческие взаимоотношения и внимательность." у тебя уже подавили?
    10 января, Гость   Ответить
  • А у нас сейчас в школах даже на уроках литературы никого не интересут, что думает ученик по поводу того или иного литературного произведения, какие он выводы для себя сделал, о чём задумался. Вместо этого ввели тесты типа "Какого цвета были глаза у Лизы", "Сколько крепостных было у родителей Гринёва", "Сколько времени проводил Онегин у зеркала перед выходом в свет?" и подобный бред! Это формализм чистой воды. Запоминать никому не нужные незначительные факты. А суть произведения в чём? Да никого не интересует.
    10 января, Гость   Ответить
  • Мой ребенок учился в 124 лицее. До сих пор вспоминаю его с искренней теплотой: учителей, говорящих об учениках "наши дети самые хорошие", директора, стремящегося сделать свой лицей лучшим, и по-настоящему умных детей. Очень много выпускников лицея поступает в ведущие ВУЗы страны на бюджет, это о многом говорит. Рейтинг совершенно заслуженный!
    10 января, Гость   Ответить
  • Человеческие взаимоотношения не для физмата
    10 января, Гость   Ответить
  • внимательность." у тебя уже подавили? ---- именно поэтому ты ехидничаешь здесь в Барнауле, а они управляют мировыми процессами из Силиконовой долины...
    10 января, Гость   Ответить
  • Учитель - это всё в школе!! От учителя зависит, захочет учиться большинство учеников, смогут они пробудить интерес к своему образованию?
    10 января, Гость   Ответить
  • 42 всегда была сильная , про 124 и её успехи впервые слышу, я закончила 86 лицей , специализация математика, что дало возможность попасть в АГУ без вступмтельных экзаменов и да, лучший учитель математики в Барнауле, не только моё мнение, Суслова Ольга Фёдоровна, помню её ещё по 89 школе, смогла многих детей своим предметом навсегда увлечь. Если вдруг, Ольга Фёдоровна, то спасибо огромнейшее!)
    11 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров