Три алтайские школы попали в список 200 лучших в стране

В рейтинге один бийский и два барнаульских лицея

10 января 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Три алтайские школы вошли в рейтинг учебных заведений, показавших лучшие результаты в развитии таланта учеников в области математики и естественных наук по итогам 2022 года, сообщает краевое Минобразования.

Рейтинг подготовил образовательный Центр «Сириус» при поддержке Московского центра непрерывного математического образования и портала Olimpiada.ru.

В список лучших, занявших с 21 по 200 места, попали Бийский лицей-интернат Алтайского края и два барнаульских образовательных учреждения — гимназия № 42 и лицей № 124.

Как подчеркнул директор лицея № 124 Николай Погребников, учреждение изначально, ещё в 90-е годы, создавалось для детей, имеющих склонности к точным наукам.