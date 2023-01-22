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В Совфеде заявили, что важно изучать книги о войне в школе

Сенатор Писарева добавила, что в вопросе исключения определённых произведений нельзя быть категоричными

22 января 2023, 22:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Член комитета Совфеда по образованию и культуре Елена Писарева заявила о том, что в школе очень важно изучать произведения о войне. Её слова передаёт РИА Новости.

"В школьной программе по литературе обязательно должны быть произведения, посвящённые ключевым событиям русской истории XX века, Великой Отечественной войне", – сказала Писарева.

Она добавила, что в вопросе исключения некоторых книг нельзя быть категоричными. При этом нужно не забывать о том, что литература является уникальным способом развития личности.

Ранее в Госдуме сообщили о том, что программа изучения литературы в российских школах изменится уже в этом году.

 

Комментарии 19

  • Нужно поднимать патриотизм своими победами А не победами прадедов и прапрадедоа...
    22 января, Гость   Ответить
  • Гость, и не дурацкими идеями, а реальными делами, которые делают жизнь в стране комфортнее.
    23 января, Гость   Ответить
  • А к победам Родины прилагают усилия помимо патриотов либерасты тоже?Сколько последних сдёрнуло за границу за комфортом?
    23 января, Гость   Ответить
  • И либерасты тоже, если кто не заметил, в городе появился недорогой бензин, стали появляться недорогие качественные товары. Кто виноват, что вы их боитесь покупать и хотите по магазинам как слепые? Вам же видится раз недорого, значит некачественно. И раздуваете цены на хреновые продукты несознательных либерастов. В стране появляются сознательные люди всех культурных и политических воззрений. Надо их поддержать. А несознательных создателей - москвичей, по цене выше китайских аналогов надо тролить.
    23 января, Гость   Ответить
  • На войне политики дают боеприпасы, богатые дают еду, бедные отдают детей. Когда война закончится политики пожмут друг другу руки, богатые подымут цены на продовольствие, а бедные ищут могилы своих детей(Сербская пословица)
    23 января, Гость   Ответить
  • поднимать патриотизм своими победами - ну ноль патриатизма, кто виноват?
    23 января, Гость   Ответить
  • И либерасты тоже, если кто не заметил, в городе появился недорогой бензин, стали появляться недорогие качественные товары. Кто виноват, что вы их боитесь покупать и хотите по магазинам как слепые? Вам же видится раз недорого, значит некачественно. И раздуваете цены на хреновые продукты несознательных либерастов. В стране появляются сознательные люди всех культурных и политических воззрений. Надо их поддержать. А несознательных создателей - москвичей, по цене выше китайских аналогов надо тролить. **** Какой дикий бред. Даже не дикий, а дичайший. Я, честно говоря, даже не представляю что у вас в башке роится. Это же просто ад. Не хочу как многие отсылать вас к врачам, но вам реально туда надо. Непозволительно, чтобы человек так мучался. Пожалейте самого себя. Идите к докторам.
    23 января, Гость   Ответить
  • Сначала поисключали значащие произведения, а сейчас опомнились! Исключить из школьной программы "Повесть о настоящем человеке"!? А ведь это по инициативе Маресьева стали праздновать 9 мая! Киваем на запад, а сами стали Иванами, не помнящих рода своего.
    23 января, Гость   Ответить
  • А что у нас в школе не преподают уже историю? Все войны есть в учебниках по истории. О чем эта женщина?
    23 января, Гость   Ответить
  • Гость, А что за границей комфортно жить? Вы жили? Ездить и отдыхать это еще не жить.
    23 января, Гость   Ответить
  • О чем эта женщина? - о великой русской литературе. Но вам там, на Украине, этого не понять...
    23 января, Гость   Ответить
  • А что за границей комфортно жить? Вы жили? Ездить и отдыхать это еще не жить. ---- Ну у нас же все непременно люди, только ездили туда отдыхать и не у кого там не живут родственники, вы нам хотите рассказать, как там вам было плохо, охотно проверим, дерзайте.
    23 января, Гость   Ответить
  • А что за границей комфортно жить? Вы жили? Ездить и отдыхать это еще не жить. ------ Родственница живёт в Берлине. Окончила там за счёт арбайтсамта высшие трёхгодичные курсы штоербераторов. Сейчас чиновница - беамтерин. На пенсию имеет право выйти в 45 лет. Встречалась по работе с Ангелой Меркель. В день зарабатывает больше моей месячной пенсии с социальной доплатой. Здесь окончила Политех, там же работала. Её дочь окончила университет Гумбольта и магистратуру в университете Беркли в Калифорнии США. Получает ещё больше. Объездила весь мир. Жизнь в Барнауле вспоминают как страшный сон!!!
    23 января, Гость   Ответить
  • Та же родственница из Берлина рассказывала, что в Германии среди академикеров очень распространена версия Резуна-Суворова и Солонина о Второй Мировой Войне. По этой версии Нападение на Польшу в 1939 году было осуществлено гитлером после получения от Молотова при подписании пакта Молотов-Риббентроп донесения от разведки Коминтерна о подготовке на территории Польши штурмовых еврейских отрядов Бейтар с целью отторжения от Германии Восточной Пруссии и создания там еврейского государства.
    23 января, Гость   Ответить
  • Опять какой-то патриотичный пенс разошёлся... То ли укол не поставили, то ли весна скоро....
    23 января, Гость   Ответить
  • О нападении на СССР 22 июня 1941 года версия в Германии такова, и об этом уже рассказывают в их гимназиях, что немецкая разведка предупредила гитлера о том, что 24 июня 1941 года Красная Армия будет бомбить Варшаву и Берлин, а стоящие на самой границе в наступательных порядках русские танки начнут наступление на Европу. Поэтому гитлер был вынужден нанести упреждающий удар по превосходящим в разы силам Красной Армии. Сейчас в Берлине всех предупредили, что в любой момент может начаться ядерная война. Поэтому жители должны быть готовы по сигналу немедленно освободить от личных вещей все келлеры в подвалах, а подвалы привести в состояние боевой готовности бомбоубежищ. Жители обязаны иметь у себя двухнедельный запас пищи, воды и лекарств и быть готовы к эвакуации.
    23 января, Гость   Ответить
  • Великий советский композитор мелодист Раймонд Паульс насчёт отдыха на заграничном пляже,где пузо греют кратко выдал:"Тьфу-э-э".И количество презрения у него было столько же как если бы какой простой латвийский крестьянин или рыбак смачно сплюнул.
    23 января, Гость   Ответить
  • Гость, сразу видно что вы на заграничном пляже то и не были то ни разу :-) А зависть она такая вещь, обгаживаете то, что вам никогда не попробовать :-)
    23 января, Гость   Ответить
  • На заграничном пляже точно не был,был на отечественных.И что?Зависти у меня абсолютно нет )) Вы действительно не сможете в это поверить?
    23 января, Гость   Ответить
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