В Совфеде заявили, что важно изучать книги о войне в школе

Сенатор Писарева добавила, что в вопросе исключения определённых произведений нельзя быть категоричными

22 января 2023, 22:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Член комитета Совфеда по образованию и культуре Елена Писарева заявила о том, что в школе очень важно изучать произведения о войне. Её слова передаёт РИА Новости.

"В школьной программе по литературе обязательно должны быть произведения, посвящённые ключевым событиям русской истории XX века, Великой Отечественной войне", – сказала Писарева.

Она добавила, что в вопросе исключения некоторых книг нельзя быть категоричными. При этом нужно не забывать о том, что литература является уникальным способом развития личности.

Ранее в Госдуме сообщили о том, что программа изучения литературы в российских школах изменится уже в этом году.