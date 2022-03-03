Новости
Общество
Общество
Барнаульская пенсионерка 30 лет не может переселиться из аварийного жилья
3 марта 2022, 13:09
В Госдуме одобрили законопроект о наказании за фейки о российской армии
3 марта 2022, 12:01
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Новые iPhone подорожали до 239 тысяч после возобновления работы re:Store
3 марта 2022, 11:49
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Радио и сайт «Эхо Москвы» ликвидированы
3 марта 2022, 10:52
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Ситуацию с паводками в Алтайском крае оценили как очень сложную
3 марта 2022, 10:28
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Российских спортсменов отстранили от Паралимпиады в Пекине
3 марта 2022, 10:14
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Стадион «Клевченя» в Барнауле затопило из-за коммунальной аварии
3 марта 2022, 10:05
В Госдуму внесли закон о защите россиян от действий западных стран
3 марта 2022, 08:45
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Проект нового корпуса АлтГУ на Сахарова вновь отклонили и отправили на доработку
3 марта 2022, 08:25
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Магазины H&M в Барнауле закрылись
3 марта 2022, 08:05
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Дизайн-проект стелы «Город трудовой доблести» направят на рассмотрение в Российское военно-историческое общество
3 марта 2022, 06:55
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Проект нового корпуса АлтГУ на Сахарова доработали и повторно представили на градсовете
3 марта 2022, 06:42
Суды Алтайского края создадут единый пресс-центр в Telegram
3 марта 2022, 06:18
Радиостанция «Эхо Москвы» прекратила свое вещание в Барнауле
3 марта 2022, 04:02
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Как справиться с тревогой: 12 простых и доступных всем способов
3 марта 2022, 03:48
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Почему 3 марта нельзя ходить в черном, грустить и печалиться
3 марта 2022, 02:37
В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за фейки о военных
2 марта 2022, 18:12
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Пора домой. Как чувствуют себя россияне, оказавшиеся за рубежом в разгар операции на Украине
2 марта 2022, 12:28
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Школа и два детсада закрыты на карантин в Алтайском крае из-за ситуации с ОРВИ
2 марта 2022, 10:54
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В Рубцовске на два рубля подорожал проезд в маршрутках
2 марта 2022, 09:47
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Московские полицейские сняли на видео коллегу, который сбежал от голой женщины
2 марта 2022, 08:20
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Компания Apple остановила поставки в Россию и отключила работу Apple Pay
2 марта 2022, 05:01
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«Ждут, пока на голову упадёт?» Барнаульцы пожаловались на неубранные сосульки
2 марта 2022, 03:50
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В администрации Барнаула рассказали, сколько жителей города приняли участие в догазификации
1 марта 2022, 15:45
Количество ДТП в Барнауле снизилось на 17%. Как властям удалось этого добиться?
1 марта 2022, 15:10
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