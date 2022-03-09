В «Росводоканал Барнаул» рассказали, почему важно вовремя оплачивать услуги компании

«Росводоканал Барнаул» ежедневно обеспечивает горожан чистой водой. Специалисты компании делают всё, чтобы предприятие работало в штатном режиме и барнаульцы получали качественные услуги без перебоев.

Но стабильная работа водоканала возможна только при условии своевременной оплаты услуг компании. Это касается всех клиентов: населения, юридических лиц и бюджетных организаций.

«За счёт полученных средств компания реализует мероприятия инвестиционной и производственной программ, модернизирует существующую коммунальную инфраструктуру и строит новые сети. Основная часть таких работ обычно проводится в весенне-летний период, хотя и в этом направлении мы работаем круглый год», — отметил генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

Для удобства потребителей водоканал предлагает различные способы взаимодействия для передачи показаний приборов учёта, оплаты водоснабжения и канализации, а также заказа дополнительных услуг как в очном режиме, так и в онлайн-формате.

Оплатить потреблённые ресурсы физические лица могут через приложение «РВК.Услуги», сайт компании, «Сбербанк-Онлайн», во фронт-офисе водоканала, в личном кабинете системы «Город», в кассах банков и на «Почте России». Что касается юридических лиц — для них доступны личный кабинет на сайте компании, фронт-офис или перечисление на реквизиты водоканала.

ООО «Барнаульский водоканал»

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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