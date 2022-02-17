1,3 млрд рублей выделят на решение проблем с теплоснабжением в Яровом

Из бюджета Алтайского края на решение проблем с теплоснабжением в Яровом выделят 1,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава Минпромэнерго Вячеслав Химочка отметил, что проблемы в городе копились десятилетиями и обострились в последнее время.

«После того как в последние два-три года прошли суды с частными собственниками, у правительства Алтайского края и администрации города Ярового появилась, наконец, возможность вкладывать средства в развитие ТЭЦ: со второй половины прошлого года имущество вернулось в муниципальную собственность», — рассказал он.

В 2022 году власти проведут работы по обеспечению бесперебойного функционирования отопительной системы.

Вячеслав Химочка добавил, что на ТЭЦ будет установлен дополнительный котёл, помимо трёх имеющихся. Более 100 миллионов рублей направят на ремонт оборудования, в том числе 50 млн рублей — на улучшение состояния тепловых сетей.