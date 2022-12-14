10 человек спасли сотрудники МЧС при возгорании в многоэтажке в Барнауле

Возгорание ликвидировали в 12-этажном жилом доме по улице Северо-Западной. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожар произошёл в первом подъезде в мусороприёмнике. Прибывшие на место спасатели немедленно эвакуировали жителей верхних этажей — из здания вывели 10 человек, в том числе двоих детей.

Всего на месте происшествия работали 16 человек личного состава. Пострадавших нет.