10 человек спасли сотрудники МЧС при возгорании в многоэтажке в Барнауле
Прибывшие на место спасатели немедленно эвакуировали жителей верхних этажей
14 декабря 2022, 23:37
Возгорание ликвидировали в 12-этажном жилом доме по улице Северо-Западной. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Пожар произошёл в первом подъезде в мусороприёмнике. Прибывшие на место спасатели немедленно эвакуировали жителей верхних этажей — из здания вывели 10 человек, в том числе двоих детей.
Всего на месте происшествия работали 16 человек личного состава. Пострадавших нет.
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