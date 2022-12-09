10 декабря состоится открытие самого большого катка в Барнауле
В 18:00 желающие смогут присоединиться к массовым катаниям на «Клевчене»
Самый большой в Алтайском крае каток «Клевченя» примет первых гостей уже 10 декабря в 18:00. В это время там состоится массовое катание для всех желающих, сообщается в паблике во «ВКонтакте».
Для гостей «Клевчени» работает гардероб, прокат коньков, их заточка, кафе, кофейный автомат, музыка и искусственное освещение.
Отметим, что приходить на каток следует строго в соответствии с расписанием, поскольку там продолжают заниматься конькобежцы — в это время на каток не пускают.
Режим работы массового катания следующий:
пн: выходной;
вт: 18:00 — 21:00;
ср: 18:00 — 21:00;
чт: выходной;
пт: 18:00 — 21:00;
сб: 18:00 — 21:00;
вс: 15:00 — 21:00.
Отмечается, что по субботам и воскресеньям режим работы может измениться из-за соревнований. Информацию об этом пообещали публиковать в социальных сетях.