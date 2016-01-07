10 миллионов - не предел: сколько зарабатывают топ-менеджеры Apple?

По итогам 2015 года глава Apple Тим Кук заработал $ 10,3 млн, в сравнении с 2014 его доход вырос на 11,5%. При этом, как пишет "Лента. Ру", он стал наименее высокооплачиваемым топ-менеджером компании.

Читайте также: Прямая трансляция продукции Apple: чем нас удивили?

Самым высокооплачиваемым топ-менеджером стала старший вице-президент по розничным и онлайн-продажам Анжела Aрендс. Ее доход за прошлый год составил $ 25,8 млн. Еще четыре топ-менеджера также получили около $ 25 млн.

Выручка за 2015 год составила $ 233,7 млрд, а чистая прибыль - $ 53,4 млрд.

Читайте также: Спрос на iPhone позволил Apple получить рекордную прибыль