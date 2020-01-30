10 минут и готово. Барнаульцам предлагают пройти экспресс-тест на ВИЧ

В Барнауле можно бесплатно провериться на ВИЧ. Причем всего за 10 минут, сообщают в краевом Минздраве.

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Пройти экспресс-тестирование можно каждый четверг в региональном центре СПИД. Несмотря на быстроту, точность предварительного результата составляет 99%.

Тестирование сопровождается до- и послетестовым консультированием, на которых специалисты помогут проанализировать риски заражения и ответят на все интересующие вопросы. Тест анонимный и не требует предварительной записи.

Проконсультироваться и провериться на ВИЧ можно каждый четверг с 13:00 до 15:00 по адресу: ул. 5-я Западная, 62; 1 этаж, кабинет № 119.