10 минут и готово. Барнаульцам предлагают пройти экспресс-тест на ВИЧ
Точность такого анализа – 99%
30 января 2020, 13:30, Никита Иванников
В Барнауле можно бесплатно провериться на ВИЧ. Причем всего за 10 минут, сообщают в краевом Минздраве.
Пройти экспресс-тестирование можно каждый четверг в региональном центре СПИД. Несмотря на быстроту, точность предварительного результата составляет 99%.
Тестирование сопровождается до- и послетестовым консультированием, на которых специалисты помогут проанализировать риски заражения и ответят на все интересующие вопросы. Тест анонимный и не требует предварительной записи.
Проконсультироваться и провериться на ВИЧ можно каждый четверг с 13:00 до 15:00 по адресу: ул. 5-я Западная, 62; 1 этаж, кабинет № 119.
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