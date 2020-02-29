100-летняя британка празднует свой 25-й день рождения

100-летняя Хилари Дон-Фокс из британского графства Дорсет отпразднует свой день рождения в 25-й раз. Дело в том, что женщина родилась 29 февраля 1920 года и отмечает праздник лишь раз в четыре года.

По случаю юбилея старушки ее семья и друзья решили устроить в доме престарелых, где сейчас живет Хилари, грандиозную вечеринку. Как отмечают в самом учреждении, не каждый день у них празднуют 25-летие.

Британка рассказала журналистам, что пережила четырех монархов и 18 премьер-министров. У нее есть две дочери, шестеро внуков и пятеро правнуков, сообщает Metro.

По словам Хилари, секрет долголетия прост: главное – это семья. Ведь если будет поддержка и любовь близких, то можно пережить любые жизненные неприятности.