100-летняя британка празднует свой 25-й день рождения
В доме престарелых решили устроить грандиозную вечеринку
100-летняя Хилари
По случаю юбилея старушки ее семья и друзья решили устроить в доме престарелых, где сейчас живет Хилари, грандиозную вечеринку. Как отмечают в самом учреждении, не каждый день у них празднуют 25-летие.
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По словам Хилари, секрет долголетия прост: главное – это семья. Ведь если будет поддержка и любовь близких, то можно пережить любые жизненные неприятности.