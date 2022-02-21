110 дорожных объектов Барнаула очистят от снега за ближайшую неделю

110 дорожных объектов планируют очистить от снега в Барнауле с 21 по 27 февраля, сообщает мэрия города.

В план работ входит очистка проезжих частей, тротуаров, подходов к остановочным площадкам от снега и наледи, в том числе накатов. Также администрации районов города займутся очисткой внутриквартальных проездов и подъездов к социально значимым объектам.

С 14 по 20 февраля, как сообщает мэрия, было очищено почти 120 дорожных участков и вывезено более 13 тысяч тонн снега.