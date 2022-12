112-летний японец признан самым пожилым мужчиной на Земле

Самым пожилым мужчиной на Земле признан 112-летний житель японского северного острова Хоккайдо. Его внесли в Книгу рекордов Гиннесса, пишет ТАСС.

Congratulations to our new record holder for the oldest living man, Japan's Masazo Nonaka who is 112 years old!https://t.co/Psan6YLUZB