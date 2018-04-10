112-летний японец признан самым пожилым мужчиной на Земле

Самым пожилым мужчиной на Земле признан 112-летний житель японского северного острова Хоккайдо. Его внесли в Книгу рекордов Гиннесса, пишет ТАСС.

Congratulations to our new record holder for the oldest living man, Japan's Masazo Nonaka who is 112 years old!https://t.co/Psan6YLUZB — GuinnessWorldRecords (@GWR) 10 апреля 2018 г.

Масадзо Нонаку сейчас 112 лет и 259 дней. Ранее рекорд долголетия принадлежал 113-летнему Франциско Оливере из Испании, но пару месяцев назад он умер.

На вопрос, в чем заключается секрет долголетия, Нонака ответил, что просто живет в своем ритме. Японец очень любит сладкое, особенно торты, читает газеты и наслаждается онсэнами - ваннами с природной горячей водой, насыщенной минералами.

Примечательно, что в общем рейтинге самых пожилых людей Нонака занимает лишь 31-е место. Все позиции перед ним принадлежат женщинам.

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