112-летний японец признан самым пожилым мужчиной на Земле
Ранее рекорд долголетия принадлежал 113-летнему Франциско Оливере из Испании
Самым пожилым мужчиной на Земле признан 112-летний житель японского северного острова Хоккайдо. Его внесли в Книгу рекордов Гиннесса, пишет ТАСС.
Congratulations to our new record holder for the oldest living man, Japan's Masazo Nonaka who is 112 years old!https://t.co/Psan6YLUZB— GuinnessWorldRecords (@GWR) 10 апреля 2018 г.
Масадзо Нонаку сейчас 112 лет и 259 дней. Ранее рекорд долголетия принадлежал 113-летнему Франциско Оливере из Испании, но пару месяцев назад он умер.
На вопрос, в чем заключается секрет долголетия, Нонака ответил, что просто живет в своем ритме. Японец очень любит сладкое, особенно торты, читает газеты и наслаждается онсэнами - ваннами с природной горячей водой, насыщенной минералами.
Примечательно, что в общем рейтинге самых пожилых людей Нонака занимает лишь 31-е место. Все позиции перед ним принадлежат женщинам.