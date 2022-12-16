115 машин будут чистить улицы Барнаула от снега 16 декабря
В уборке придомовых территорий задействуют более тысячи рабочих
16 декабря 2022, 10:17, Илья Звягинцев
Фото: unsplash.com
В Барнауле коммунальщики продолжают убирать снег. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
115 единиц техники 16 декабря будут работать на улицах, парковках и тротуарах.
«Снег будут вывозить с проспекта Ленина, переулка Малого Прудского, улиц Никитина, Юрина, проезда Северного Власихинского, очищать остановки на улицах Хлеборобная, Жасминная, Просторная и т. д.», — сказано в сообщении.
Сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» проводят уборку общественных территорий, а на придомовых территориях трудятся более тысячи рабочих.
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