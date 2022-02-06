13 барнаульских ресторанов и кафе оказались в лонг-листе премии WhereToEat
Вскоре жюри выберет из него участников, которые могут получить "русскую звезду Мишлен"
Оргкомитет Национальной ресторанной премии Wheretoeat опубликовал лонг-лист лучших ресторанов России. В числе 339 заведений оказались 13 барнаульских ресторанов и кофеен, которые могут попасть в шорт-лист и выиграть в конкурсе.
По мнению жюри, лучшими в Барнауле оказались:
“Заречье”;
“Йель” кофейня;
“Крафт Бургер” рестобар;
Damiani;
“Новая Высота 4509”
Sreda;
Gorka 78;
Kaktus;
“Атлас”;
“Бирдок”;
“Хочу Пури”;
“Центральный”;
“Ясная Поляна”.
Всего в список вошли 193 заведения из Москвы, 91 — из Санкт-Петербурга, 39 — из Сочи, 37 — из Екатеринбурга, по 29 — из Новосибирска и Казани, по 22 — из Нижнего Новгорода и Челябинска и 21 — из Ростова-на-Дону. Вскоре жюри выберет из него участников шорт-листа, которые могут получить “русскую звезду Мишлен” — Wheretoeat считается отечественным аналогом знаменитого гида.