13 барнаульских ресторанов и кафе оказались в лонг-листе премии WhereToEat

Оргкомитет Национальной ресторанной премии Wheretoeat опубликовал лонг-лист лучших ресторанов России. В числе 339 заведений оказались 13 барнаульских ресторанов и кофеен, которые могут попасть в шорт-лист и выиграть в конкурсе.

По мнению жюри, лучшими в Барнауле оказались:

“Заречье”;

“Йель” кофейня;

“Крафт Бургер” рестобар;

Damiani;

“Новая Высота 4509”

Sreda;

Gorka 78;

Kaktus;

“Атлас”;

“Бирдок”;

“Хочу Пури”;

“Центральный”;

“Ясная Поляна”.

Всего в список вошли 193 заведения из Москвы, 91 — из Санкт-Петербурга, 39 — из Сочи, 37 — из Екатеринбурга, по 29 — из Новосибирска и Казани, по 22 — из Нижнего Новгорода и Челябинска и 21 — из Ростова-на-Дону. Вскоре жюри выберет из него участников шорт-листа, которые могут получить “русскую звезду Мишлен” — Wheretoeat считается отечественным аналогом знаменитого гида.