13 барнаульских ресторанов и кафе оказались в лонг-листе премии WhereToEat

Вскоре жюри выберет из него участников, которые могут получить "русскую звезду Мишлен"

6 февраля 2022, 09:58

Оргкомитет Национальной ресторанной премии Wheretoeat опубликовал лонг-лист лучших ресторанов России. В числе 339 заведений оказались 13 барнаульских ресторанов и кофеен, которые могут попасть в шорт-лист и выиграть в конкурсе.

По мнению жюри, лучшими в Барнауле оказались:

  • “Заречье”;
    “Йель” кофейня;
    “Крафт Бургер” рестобар;
    Damiani;
    “Новая Высота 4509”
    Sreda;
    Gorka 78;
    Kaktus;
    “Атлас”;
    “Бирдок”;
    “Хочу Пури”;
    “Центральный”;
    “Ясная Поляна”.

Всего в список вошли 193 заведения из Москвы, 91 — из Санкт-Петербурга, 39 — из Сочи, 37 — из Екатеринбурга, по 29 — из Новосибирска и Казани, по 22 — из Нижнего Новгорода и Челябинска и 21 — из Ростова-на-Дону. Вскоре жюри выберет из него участников шорт-листа, которые могут получить “русскую звезду Мишлен” — Wheretoeat считается отечественным аналогом знаменитого гида.

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