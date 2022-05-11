13-летний мальчик утонул в реке под Новосибирском 9 мая
Дети купались без присмотра взрослых
11 мая 2022, 11:39, Никита Черников
13-летний мальчик утонул в реке Каргат под Новосибирском, сообщает пресс-служба регионального Следкома.
Трагедия случилась 9 мая в городе Каргат. По предварительной информации, четверо несовершеннолетних пришли на водоём искупаться без присмотра взрослых.
«Двое детей зашли в реку и в какой-то момент один из мальчиков скрылся под водой», — говорится в сообщении.
Следователи проводят проверку.
Ранее на берегу Оби в Новосибирской области нашли тело женщины без рук и головы.
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