13-летний омич погиб, спасая тонущую одноклассницу

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13-летний школьник из города Исилькуль Омской области утонул при попытке спасти одноклассницу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СКР по региону.

Инцидент произошел вечером в четверг, 29 июня, в котловане.

Предварительно установлено, что парень бросился в воду на помощь 12-летней однокласснице, которая во время купания начала захлебываться, но сам стал тонуть. Отдыхавший на берегу мужчина смог вынести из воды девочку, а подросток в итоге утонул.

По факту произошедшего ведется доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Следователи просят родителей не пускать детей на водоемы без присмотра, а также рассказывать им, как опасно купаться в местах, не предназначенных для этого.