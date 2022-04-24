13-летняя девочка пропала в Рубцовске. Как сообщает региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт», 23 апреля ребёнок вышел из дома и с тех пор его местоположение неизвестно.

Приметы: рост 155 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Была одета в чёрную куртку, красную юбку и чёрные ботинки.

Вместе с собой у неё был тёмно-зелёный рюкзак. Всех, кто видел девочку, или знает, где она находится, просят сообщить по телефонам 112 и 8-800-700-54-52.

Напомним, что в Барнауле разыскивают пропавшего без вести 17-летнего подростка. Молодой человек перестал выходить на связь 19 апреля 2022 года, с тех пор его местоположение неизвестно.