Первый груз гуманитарной помощи отправляют из Алтайского края в Донбасс

В Барнауле приступили к формированию первого гуманитарного груза в Донбасс. Продукты общим весом 13 тонн скоро направят в помощь жителям ДНР и ЛНР, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В состав «посылки» вошли гречка, горох, перловка, пшено, рис, манка, сахар, тушёнка, растительное масло и печенье — всё, согласно номенклатуре, предоставила группа компаний «Союз».

Зампредседателя правительства региона Игорь Степаненко напомнил, что губернатором края Виктором Томенко было дано поручение организовать формирование и отправку гуманитарных грузов в Донбасс. Как пояснил заместитель начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю по гражданской обороне Николай Егоров, номенклатуру необходимых товаров определяет МЧС РФ и Минобороны России.

Список необходимых товаров можно уточнить в управлении социальной защиты и в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Алтайском краю, где работа в данном направлении находится на постоянном контроле. Телефон — 8 (3852) 65-82-19.