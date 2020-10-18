133 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай подтвердили 133 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Диагноз подтвердился у 36 жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у 34 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у трёх детей; у 21 жителя Усть-Коксинского района, в том числе у четырёх детей; у 20 жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребёнка; у девяти жителей Чойского района, в том числе у двух детей; у восьми жителей Чемальского района, в том числе у одного ребёнка; у трёх жителей Турочакского района; у одного жителя Усть-Канского района; у одного ребёнка в Кош-Агачском районе.

С начала пандемии в регионе подтверждено 5409 случаев заражения. Выздоровели 3777 человек.

17 октября скончалась 57-летняя жительница Горно-Алтайска. Коронавирус был подтверждён 13 октября. Кроме того, у женщины диагностирована коронавирусная пневмония. С начала пандемии в регионе зафиксировано 32 летальных случая.